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Экс-депутату Госдумы Шилкину грозит до десяти лет колонии - РИА Новости, 26.09.2024
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17:44 26.09.2024 (обновлено: 17:46 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/shilkin-1974917588.html
Экс-депутату Госдумы Шилкину грозит до десяти лет колонии
Экс-депутату Госдумы Шилкину грозит до десяти лет колонии - РИА Новости, 26.09.2024
Экс-депутату Госдумы Шилкину грозит до десяти лет колонии
Бывшему депутату Госдумы от партии "Новые люди" Григорию Шилкину по делу о растрате грозит до 10 лет колонии. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T17:44
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Бывшему депутату Госдумы от партии "Новые люди" Григорию Шилкину по делу о растрате грозит до 10 лет колонии. В настоящее время Басманный суд Москвы рассматривает ходатайство об аресте задержанного экс-депутата. По данным суда, Шилкину вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). В соответствии с этой статьей в случае обвинительного приговора ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет и крупный штраф. Шилкин сложил с себя депутатские полномочия, поскольку решил вернуться к предпринимательству, сообщала в конце июля пресс-служба фракции "Новые люди".
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происшествия, москва, россия, госдума рф
Происшествия, Москва, Россия, Госдума РФ
Экс-депутату Госдумы Шилкину грозит до десяти лет колонии

Экс-депутату Госдумы Шилкину грозит до десяти лет колонии по делу о растрате

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкБывший депутат Государственной Думы РФ Григорий Шилкин в зале заседания Басманного суда в Москве
Бывший депутат Государственной Думы РФ Григорий Шилкин в зале заседания Басманного суда в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Бывший депутат Государственной Думы РФ Григорий Шилкин в зале заседания Басманного суда в Москве
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Бывшему депутату Госдумы от партии "Новые люди" Григорию Шилкину по делу о растрате грозит до 10 лет колонии.
В настоящее время Басманный суд Москвы рассматривает ходатайство об аресте задержанного экс-депутата.
По данным суда, Шилкину вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). В соответствии с этой статьей в случае обвинительного приговора ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет и крупный штраф.
Шилкин сложил с себя депутатские полномочия, поскольку решил вернуться к предпринимательству, сообщала в конце июля пресс-служба фракции "Новые люди".
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