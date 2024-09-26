https://ria.ru/20240926/shilkin-1974917588.html

Экс-депутату Госдумы Шилкину грозит до десяти лет колонии

Экс-депутату Госдумы Шилкину грозит до десяти лет колонии - РИА Новости, 26.09.2024

Экс-депутату Госдумы Шилкину грозит до десяти лет колонии

Бывшему депутату Госдумы от партии "Новые люди" Григорию Шилкину по делу о растрате грозит до 10 лет колонии. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T17:44

2024-09-26T17:44

2024-09-26T17:46

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Бывшему депутату Госдумы от партии "Новые люди" Григорию Шилкину по делу о растрате грозит до 10 лет колонии. В настоящее время Басманный суд Москвы рассматривает ходатайство об аресте задержанного экс-депутата. По данным суда, Шилкину вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). В соответствии с этой статьей в случае обвинительного приговора ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет и крупный штраф. Шилкин сложил с себя депутатские полномочия, поскольку решил вернуться к предпринимательству, сообщала в конце июля пресс-служба фракции "Новые люди".

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