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Суд приступил к рассмотрению ходатайства об аресте экс-депутата Шилкина
Суд приступил к рассмотрению ходатайства об аресте экс-депутата Шилкина - РИА Новости, 26.09.2024
Суд приступил к рассмотрению ходатайства об аресте экс-депутата Шилкина
Басманный суд Москвы начал рассматривать ходатайство об аресте бывшего депутата Госдумы от партии "Новые люди" Григория Шилкина по делу о растрате, сообщили РИА РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T17:43
2024-09-26T17:43
2024-09-26T17:43
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы начал рассматривать ходатайство об аресте бывшего депутата Госдумы от партии "Новые люди" Григория Шилкина по делу о растрате, сообщили РИА Новости в суде."Басманный районный суд города Москвы приступает к рассмотрению ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения экс- депутату Государственной Думы Шилкину Григорию Владимировичу", - сказали в суде.По данным суда, ему вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата).Шилкин сложил с себя депутатские полномочия, поскольку решил вернуться к предпринимательству, сообщила в конце июля пресс-служба фракции "Новые люди".
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происшествия, москва, россия, госдума рф
Происшествия, Москва, Россия, Госдума РФ
Суд приступил к рассмотрению ходатайства об аресте экс-депутата Шилкина
Суд в Москве начал рассмотрение ходатайства об аресте экс-депутата ГД Шилкина