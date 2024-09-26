https://ria.ru/20240926/shilkin-1974914985.html

Суд приступил к рассмотрению ходатайства об аресте экс-депутата Шилкина

Суд приступил к рассмотрению ходатайства об аресте экс-депутата Шилкина - РИА Новости, 26.09.2024

Суд приступил к рассмотрению ходатайства об аресте экс-депутата Шилкина

Басманный суд Москвы начал рассматривать ходатайство об аресте бывшего депутата Госдумы от партии "Новые люди" Григория Шилкина по делу о растрате, сообщили РИА РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T17:43

2024-09-26T17:43

2024-09-26T17:43

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы начал рассматривать ходатайство об аресте бывшего депутата Госдумы от партии "Новые люди" Григория Шилкина по делу о растрате, сообщили РИА Новости в суде."Басманный районный суд города Москвы приступает к рассмотрению ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения экс- депутату Государственной Думы Шилкину Григорию Владимировичу", - сказали в суде.По данным суда, ему вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата).Шилкин сложил с себя депутатские полномочия, поскольку решил вернуться к предпринимательству, сообщила в конце июля пресс-служба фракции "Новые люди".

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