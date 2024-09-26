https://ria.ru/20240926/serra-leone-1974782281.html

Глава МИД Сьерра-Леоне примет участие в форуме "Россия-Африка"

Глава МИД Сьерра-Леоне примет участие в форуме "Россия-Африка" - РИА Новости, 26.09.2024

Глава МИД Сьерра-Леоне примет участие в форуме "Россия-Африка"

Министр иностранных дел и международного сотрудничества Сьерра-Леоне Тимоти Кабба принял приглашение Москвы принять участие в министерской встрече форума... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T11:19

2024-09-26T11:19

2024-09-26T11:19

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел и международного сотрудничества Сьерра-Леоне Тимоти Кабба принял приглашение Москвы принять участие в министерской встрече форума партнерства "Россия-Африка" в Сочи, рассчитывает провести двусторонние переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщил РИА Новости посол страны в РФ Мохамед Йонгаво. "Да… он будет с делегацией. Кроме африканских вопросов…, есть и двусторонние темы. По этим вопросам он и встретится с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Будет встреча", - рассказал Йонгаву агентству "на полях" РЭН-2024, отвечая на соответствующий вопрос. Он не исключил, что в ходе самой министерской встречи стороны могут коснуться и украинского кризиса. Ранее Лавров сообщал, что министерская конференция форума партнерства "Россия - Африка" пройдет в Сочи 9-10 ноября. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/geologiya-1950685869.html

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сочи

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Дарья Буймова

москва, сочи, россия, сергей лавров, в мире