https://ria.ru/20240926/serra-leone-1974782281.html
Глава МИД Сьерра-Леоне примет участие в форуме "Россия-Африка"
Глава МИД Сьерра-Леоне примет участие в форуме "Россия-Африка" - РИА Новости, 26.09.2024
Глава МИД Сьерра-Леоне примет участие в форуме "Россия-Африка"
Министр иностранных дел и международного сотрудничества Сьерра-Леоне Тимоти Кабба принял приглашение Москвы принять участие в министерской встрече форума... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T11:19
2024-09-26T11:19
2024-09-26T11:19
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел и международного сотрудничества Сьерра-Леоне Тимоти Кабба принял приглашение Москвы принять участие в министерской встрече форума партнерства "Россия-Африка" в Сочи, рассчитывает провести двусторонние переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщил РИА Новости посол страны в РФ Мохамед Йонгаво. "Да… он будет с делегацией. Кроме африканских вопросов…, есть и двусторонние темы. По этим вопросам он и встретится с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Будет встреча", - рассказал Йонгаву агентству "на полях" РЭН-2024, отвечая на соответствующий вопрос. Он не исключил, что в ходе самой министерской встречи стороны могут коснуться и украинского кризиса. Ранее Лавров сообщал, что министерская конференция форума партнерства "Россия - Африка" пройдет в Сочи 9-10 ноября. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/geologiya-1950685869.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сочи, россия, сергей лавров, в мире
Москва, Сочи, Россия, Сергей Лавров, В мире
Глава МИД Сьерра-Леоне примет участие в форуме "Россия-Африка"
Глава МИД Сьерра-Леоне принял приглашение на министерскую встречу в Сочи
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел и международного сотрудничества Сьерра-Леоне Тимоти Кабба принял приглашение Москвы принять участие в министерской встрече форума партнерства "Россия-Африка" в Сочи, рассчитывает провести двусторонние переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщил РИА Новости посол страны в РФ Мохамед Йонгаво.
"Да… он будет с делегацией. Кроме африканских вопросов…, есть и двусторонние темы. По этим вопросам он и встретится с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Будет встреча", - рассказал Йонгаву агентству "на полях" РЭН-2024, отвечая на соответствующий вопрос.
Он не исключил, что в ходе самой министерской встречи стороны могут коснуться и украинского кризиса.
Ранее Лавров сообщал, что министерская конференция форума партнерства "Россия - Африка" пройдет в Сочи 9-10 ноября.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.