Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Сьерра-Леоне примет участие в форуме "Россия-Африка" - РИА Новости, 26.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:19 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/serra-leone-1974782281.html
Глава МИД Сьерра-Леоне примет участие в форуме "Россия-Африка"
Глава МИД Сьерра-Леоне примет участие в форуме "Россия-Африка" - РИА Новости, 26.09.2024
Глава МИД Сьерра-Леоне примет участие в форуме "Россия-Африка"
Министр иностранных дел и международного сотрудничества Сьерра-Леоне Тимоти Кабба принял приглашение Москвы принять участие в министерской встрече форума... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T11:19
2024-09-26T11:19
москва
сочи
россия
сергей лавров
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944473544_0:372:2980:2048_1920x0_80_0_0_6e199d11a87ff8e287b074adceb80e40.jpg
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел и международного сотрудничества Сьерра-Леоне Тимоти Кабба принял приглашение Москвы принять участие в министерской встрече форума партнерства "Россия-Африка" в Сочи, рассчитывает провести двусторонние переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщил РИА Новости посол страны в РФ Мохамед Йонгаво. "Да… он будет с делегацией. Кроме африканских вопросов…, есть и двусторонние темы. По этим вопросам он и встретится с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Будет встреча", - рассказал Йонгаву агентству "на полях" РЭН-2024, отвечая на соответствующий вопрос. Он не исключил, что в ходе самой министерской встречи стороны могут коснуться и украинского кризиса. Ранее Лавров сообщал, что министерская конференция форума партнерства "Россия - Африка" пройдет в Сочи 9-10 ноября. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/geologiya-1950685869.html
https://ria.ru/20240725/afrika-1961948816.html
москва
сочи
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944473544_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_c065105f6ec810b2d0dfd28974969d42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сочи, россия, сергей лавров, в мире
Москва, Сочи, Россия, Сергей Лавров, В мире
Глава МИД Сьерра-Леоне примет участие в форуме "Россия-Африка"

Глава МИД Сьерра-Леоне принял приглашение на министерскую встречу в Сочи

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Сьерра-Леоне Тимоти Кабба
Министр иностранных дел Сьерра-Леоне Тимоти Кабба - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Сьерра-Леоне Тимоти Кабба. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел и международного сотрудничества Сьерра-Леоне Тимоти Кабба принял приглашение Москвы принять участие в министерской встрече форума партнерства "Россия-Африка" в Сочи, рассчитывает провести двусторонние переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщил РИА Новости посол страны в РФ Мохамед Йонгаво.
"Да… он будет с делегацией. Кроме африканских вопросов…, есть и двусторонние темы. По этим вопросам он и встретится с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Будет встреча", - рассказал Йонгаву агентству "на полях" РЭН-2024, отвечая на соответствующий вопрос.
Флаг Сьерра-Леоне - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Зарубежгеология планирует провести в Сьерра-Леоне геологоразведку
5 июня, 14:31
Он не исключил, что в ходе самой министерской встречи стороны могут коснуться и украинского кризиса.
Ранее Лавров сообщал, что министерская конференция форума партнерства "Россия - Африка" пройдет в Сочи 9-10 ноября.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Участники конференции Россия — Африка - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
В МИД России рассказали об участниках конференции "Россия — Африка"
25 июля, 14:35
 
МоскваСочиРоссияСергей ЛавровВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала