https://ria.ru/20240926/selidovo-1974865243.html

Российские войска с трех сторон подошли к Селидово, заявили в ДНР

Российские войска с трех сторон подошли к Селидово, заявили в ДНР - РИА Новости, 26.09.2024

Российские войска с трех сторон подошли к Селидово, заявили в ДНР

Российские войска с трех сторон подошли к городу Селидово, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T14:49

2024-09-26T14:49

2024-09-26T15:25

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российские войска с трех сторон подошли к городу Селидово, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. "Если брать Селидовское направление, то после того, как наши ребята очень успешно вбили клин между Селидово и Цукурино, у противника здесь сильно посыпалась оборона. <...> Селидово было взято с двух сторон в такое серьезное полукольцо, и фактически там с трех сторон город уже очень серьезно охвачен", — сказал он.По словам Кимаковского, российские военные сейчас пытаются взять контроль над всеми дорогами, ведущими в город. "Две дороги уже находятся под нашим дальним, но хорошим контролем огневым, и у них остается фактически одна дорога вдоль реки. <...> Если наши ребята еще немного продвинутся, <…> то получится, что у противника будут очень осложнены условия для дальнейшей обороны этого населенного пункта", — добавил советник главы ДНР.Он также рассказал, что украинская оборона в районе Красноармейска трещит, а российские военные находятся уже на расстоянии нескольких километров от города.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240918/vsu-1973478492.html

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донецкая народная республика, денис пушилин, россия