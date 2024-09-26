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Российские войска с трех сторон подошли к Селидово, заявили в ДНР - РИА Новости, 26.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:49 26.09.2024 (обновлено: 15:25 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/selidovo-1974865243.html
Российские войска с трех сторон подошли к Селидово, заявили в ДНР
Российские войска с трех сторон подошли к Селидово, заявили в ДНР - РИА Новости, 26.09.2024
Российские войска с трех сторон подошли к Селидово, заявили в ДНР
Российские войска с трех сторон подошли к городу Селидово, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:49
2024-09-26T15:25
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российские войска с трех сторон подошли к городу Селидово, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. &quot;Если брать Селидовское направление, то после того, как наши ребята очень успешно вбили клин между Селидово и Цукурино, у противника здесь сильно посыпалась оборона. &lt;...&gt; Селидово было взято с двух сторон в такое серьезное полукольцо, и фактически там с трех сторон город уже очень серьезно охвачен&quot;, — сказал он.По словам Кимаковского, российские военные сейчас пытаются взять контроль над всеми дорогами, ведущими в город. &quot;Две дороги уже находятся под нашим дальним, но хорошим контролем огневым, и у них остается фактически одна дорога вдоль реки. &lt;...&gt; Если наши ребята еще немного продвинутся, &lt;…&gt; то получится, что у противника будут очень осложнены условия для дальнейшей обороны этого населенного пункта&quot;, — добавил советник главы ДНР.Он также рассказал, что украинская оборона в районе Красноармейска трещит, а российские военные находятся уже на расстоянии нескольких километров от города.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия
Российские войска с трех сторон подошли к Селидово, заявили в ДНР

Советник главы ДНР: российские войска подошли к Селидово с трех сторон

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный в зоне СВО
Российский военный в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военный в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российские войска с трех сторон подошли к городу Селидово, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.
«

"Если брать Селидовское направление, то после того, как наши ребята очень успешно вбили клин между Селидово и Цукурино, у противника здесь сильно посыпалась оборона. <...> Селидово было взято с двух сторон в такое серьезное полукольцо, и фактически там с трех сторон город уже очень серьезно охвачен", — сказал он.

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Селидово — город на рубеже Селидово — Новогродовка — Гродовка. За ним для российских войск открывается путь на Красноармейск (Покровск) — один из самых крупных и стратегически важных для противника населенных пунктов на западе ДНР. Помимо этого, армия получит возможность вести наступление в тыл Кураховской группировке ВСУ.

По словам Кимаковского, российские военные сейчас пытаются взять контроль над всеми дорогами, ведущими в город.
«

"Две дороги уже находятся под нашим дальним, но хорошим контролем огневым, и у них остается фактически одна дорога вдоль реки. <...> Если наши ребята еще немного продвинутся, <…> то получится, что у противника будут очень осложнены условия для дальнейшей обороны этого населенного пункта", — добавил советник главы ДНР.

Он также рассказал, что украинская оборона в районе Красноармейска трещит, а российские военные находятся уже на расстоянии нескольких километров от города.
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