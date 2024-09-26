https://ria.ru/20240926/sazhentsy-1974796047.html

Сотни саженцев деревьев и кустарников высадили в поселке Врангель

Сотни саженцев деревьев и кустарников высадили в поселке Врангель - РИА Новости, 26.09.2024

Сотни саженцев деревьев и кустарников высадили в поселке Врангель

Сотни саженцев деревьев и кустарников высадили сотрудники АО "Восточный Порт" в рамках десятого по счету ежегодного "Экомарафона" на территории нового Ледового... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T11:41

2024-09-26T11:41

2024-09-26T11:41

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МОСКВА, 26 сен - пресс-служба АО "Восточный Порт". Сотни саженцев деревьев и кустарников высадили сотрудники АО "Восточный Порт" в рамках десятого по счету ежегодного "Экомарафона" на территории нового Ледового многофункционального спорткомплекса, который скоро откроется для жителей микрорайона Врангель Находкинского городского округа. Среди растений — хвойные деревья, включая голубые ели, кусты сирени, гортензии, спиреи, пузыреплодника и декоративная яблоня. Как отметила директор по вопросам охраны окружающей среды АО "Восточный Порт" Галина Маслакова, акция символизирует приверженность компании экологическим инициативам и заботе об окружающей среде. "Изначально в рамках "Экомарафона" мы проводили субботники на побережье, но потом расширили виды экологической активности – восстановлением морских биоресурсов, массовыми посадками зеленых насаждений в микрорайоне Врангель. При этом мы дополнили "Экомарафон" таким направлением, как экологическое воспитание: сотрудники отдела экологии и санитарно-экологической лаборатории проводят образовательные лекции для детей", — сказала Маслакова. За годы экологической кампании сотрудники предприятия, вместе с волонтерами и инициативными жителями Врангеля высадили более 7 тысяч деревьев и кустарников, не считая саженцев цветов, а также присоединились ко Всероссийским акциям "День Земли", "Аллея выпускников", "Сирень Победы" и многим другим. Озеленение территории — завершающий этап перед сдачей спортивного объекта в эксплуатацию. Новая благоустроенная зона отдыха станет местом притяжения для всех жителей Врангеля, здесь можно будет комфортно заниматься спортом на открытом воздухе или просто гулять с семьей и друзьями. Забота об окружающей среде и жителях – один из приоритетов в работе АО "Восточный Порт". Шесть лет назад было подписано пятистороннее соглашение с администрацией Приморского края, Росгидрометом, Росприроднадзором и Росморпортом, по которому стивидорная компания реализует План природоохранных мероприятий для минимизации воздействия на окружающую среду. Документ лег в основу комплексной экологической программы компании, в которую акционерное общество уже инвестировало более 6,5 миллиарда рублей. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы