Рейтинг@Mail.ru
Президент Экваториальной Гвинеи поблагодарил Россию за помощь - РИА Новости, 26.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:50 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/rossiya-1974884194.html
Президент Экваториальной Гвинеи поблагодарил Россию за помощь
Президент Экваториальной Гвинеи поблагодарил Россию за помощь - РИА Новости, 26.09.2024
Президент Экваториальной Гвинеи поблагодарил Россию за помощь
Экваториальная Гвинея готова принять российских предпринимателей и благодарна России за помощь, заявил президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T15:50
2024-09-26T15:50
экваториальная гвинея
россия
теодоро обианг нгема мбасого
владимир путин
брикс
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974882772_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_ababa8425bb19fb361e2a6928acefe18.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Экваториальная Гвинея готова принять российских предпринимателей и благодарна России за помощь, заявил президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого на встрече в Кремле с российским президентом Владимиром Путиным. "Мы надеемся, что предприниматели Российской Федерации смогут приехать в Экваториальную Гвинею для того, чтобы принимать участие в развитии отраслей. В тех сферах, в которых они хотят принимать участие, мы приглашаем и надеемся на более активное сотрудничество", - сказал он. "Хотел бы выразить благодарность моему другу Владимиру Путину за направление в нашу страну инструкторов, которые способствуют укреплению безопасности, обороны нашей страны, что представляет собой важное значение для нашей страны. Мы всегда сталкиваемся с угрозами, но мы смогли выжить и выживаем благодаря той поддержке, которую демонстрирует наше общество. И наше общество благоприятно восприняло присутствие российских экспертов", - отметил Нгема Мбасого. По словам Нгемы Мбасого, его страна страдает "от последствий пиратства". "Присутствие России для нас в данном случае играет важную роль", - подчеркнул он. "Я вижу, что у нас есть хорошие экономические и торговые отношения, они укрепляются. И мы надеемся, что Россия сможет открыть банк на территории Экваториальной Гвинеи, для того чтобы облегчить проведение коммерческих операций", - добавил Нгема Мбасого. Президент Экваториальной Гвинеи также выразил пожелание, "чтобы Россия поддержала страну во вступлении в БРИКС, поскольку сейчас это является надеждой" для африканского государства.
https://ria.ru/20240926/peskov-1974831446.html
https://ria.ru/20240926/putin-1974877357.html
экваториальная гвинея
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974882772_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_5abc47a2584a1562aaae1203a6793c87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экваториальная гвинея, россия, теодоро обианг нгема мбасого, владимир путин, брикс, экономика
Экваториальная Гвинея, Россия, Теодоро Обианг Нгема Мбасого, Владимир Путин, БРИКС, Экономика
Президент Экваториальной Гвинеи поблагодарил Россию за помощь

Экваториальная Гвинея выразила готовность принять российских предпринимателей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого во время встречи
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Экваториальная Гвинея готова принять российских предпринимателей и благодарна России за помощь, заявил президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого на встрече в Кремле с российским президентом Владимиром Путиным.
"Мы надеемся, что предприниматели Российской Федерации смогут приехать в Экваториальную Гвинею для того, чтобы принимать участие в развитии отраслей. В тех сферах, в которых они хотят принимать участие, мы приглашаем и надеемся на более активное сотрудничество", - сказал он.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Песков рассказал о потенциале отношений с Экваториальной Гвинеей
Вчера, 13:11
"Хотел бы выразить благодарность моему другу Владимиру Путину за направление в нашу страну инструкторов, которые способствуют укреплению безопасности, обороны нашей страны, что представляет собой важное значение для нашей страны. Мы всегда сталкиваемся с угрозами, но мы смогли выжить и выживаем благодаря той поддержке, которую демонстрирует наше общество. И наше общество благоприятно восприняло присутствие российских экспертов", - отметил Нгема Мбасого.
По словам Нгемы Мбасого, его страна страдает "от последствий пиратства". "Присутствие России для нас в данном случае играет важную роль", - подчеркнул он.
"Я вижу, что у нас есть хорошие экономические и торговые отношения, они укрепляются. И мы надеемся, что Россия сможет открыть банк на территории Экваториальной Гвинеи, для того чтобы облегчить проведение коммерческих операций", - добавил Нгема Мбасого.
Президент Экваториальной Гвинеи также выразил пожелание, "чтобы Россия поддержала страну во вступлении в БРИКС, поскольку сейчас это является надеждой" для африканского государства.
Президент РФ Владимир Путин и президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого во время встречи. 26 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Путин: Россия и Экваториальная Гвинея нацелены на стабилизацию энергорынков
Вчера, 15:31
 
Экваториальная ГвинеяРоссияТеодоро Обианг Нгема МбасогоВладимир ПутинБРИКСЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала