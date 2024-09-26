https://ria.ru/20240926/rossiya-1974884194.html

Президент Экваториальной Гвинеи поблагодарил Россию за помощь

Президент Экваториальной Гвинеи поблагодарил Россию за помощь - РИА Новости, 26.09.2024

Президент Экваториальной Гвинеи поблагодарил Россию за помощь

Экваториальная Гвинея готова принять российских предпринимателей и благодарна России за помощь, заявил президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T15:50

2024-09-26T15:50

2024-09-26T15:50

экваториальная гвинея

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теодоро обианг нгема мбасого

владимир путин

брикс

экономика

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Экваториальная Гвинея готова принять российских предпринимателей и благодарна России за помощь, заявил президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого на встрече в Кремле с российским президентом Владимиром Путиным. "Мы надеемся, что предприниматели Российской Федерации смогут приехать в Экваториальную Гвинею для того, чтобы принимать участие в развитии отраслей. В тех сферах, в которых они хотят принимать участие, мы приглашаем и надеемся на более активное сотрудничество", - сказал он. "Хотел бы выразить благодарность моему другу Владимиру Путину за направление в нашу страну инструкторов, которые способствуют укреплению безопасности, обороны нашей страны, что представляет собой важное значение для нашей страны. Мы всегда сталкиваемся с угрозами, но мы смогли выжить и выживаем благодаря той поддержке, которую демонстрирует наше общество. И наше общество благоприятно восприняло присутствие российских экспертов", - отметил Нгема Мбасого. По словам Нгемы Мбасого, его страна страдает "от последствий пиратства". "Присутствие России для нас в данном случае играет важную роль", - подчеркнул он. "Я вижу, что у нас есть хорошие экономические и торговые отношения, они укрепляются. И мы надеемся, что Россия сможет открыть банк на территории Экваториальной Гвинеи, для того чтобы облегчить проведение коммерческих операций", - добавил Нгема Мбасого. Президент Экваториальной Гвинеи также выразил пожелание, "чтобы Россия поддержала страну во вступлении в БРИКС, поскольку сейчас это является надеждой" для африканского государства.

https://ria.ru/20240926/peskov-1974831446.html

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экваториальная гвинея, россия, теодоро обианг нгема мбасого, владимир путин, брикс, экономика