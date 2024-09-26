https://ria.ru/20240926/rossiya-1974884194.html
Президент Экваториальной Гвинеи поблагодарил Россию за помощь
Президент Экваториальной Гвинеи поблагодарил Россию за помощь - РИА Новости, 26.09.2024
Президент Экваториальной Гвинеи поблагодарил Россию за помощь
Экваториальная Гвинея готова принять российских предпринимателей и благодарна России за помощь, заявил президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T15:50
2024-09-26T15:50
2024-09-26T15:50
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Экваториальная Гвинея готова принять российских предпринимателей и благодарна России за помощь, заявил президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого на встрече в Кремле с российским президентом Владимиром Путиным. "Мы надеемся, что предприниматели Российской Федерации смогут приехать в Экваториальную Гвинею для того, чтобы принимать участие в развитии отраслей. В тех сферах, в которых они хотят принимать участие, мы приглашаем и надеемся на более активное сотрудничество", - сказал он. "Хотел бы выразить благодарность моему другу Владимиру Путину за направление в нашу страну инструкторов, которые способствуют укреплению безопасности, обороны нашей страны, что представляет собой важное значение для нашей страны. Мы всегда сталкиваемся с угрозами, но мы смогли выжить и выживаем благодаря той поддержке, которую демонстрирует наше общество. И наше общество благоприятно восприняло присутствие российских экспертов", - отметил Нгема Мбасого. По словам Нгемы Мбасого, его страна страдает "от последствий пиратства". "Присутствие России для нас в данном случае играет важную роль", - подчеркнул он. "Я вижу, что у нас есть хорошие экономические и торговые отношения, они укрепляются. И мы надеемся, что Россия сможет открыть банк на территории Экваториальной Гвинеи, для того чтобы облегчить проведение коммерческих операций", - добавил Нгема Мбасого. Президент Экваториальной Гвинеи также выразил пожелание, "чтобы Россия поддержала страну во вступлении в БРИКС, поскольку сейчас это является надеждой" для африканского государства.
https://ria.ru/20240926/peskov-1974831446.html
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экваториальная гвинея, россия, теодоро обианг нгема мбасого, владимир путин, брикс, экономика
Экваториальная Гвинея, Россия, Теодоро Обианг Нгема Мбасого, Владимир Путин, БРИКС, Экономика
Президент Экваториальной Гвинеи поблагодарил Россию за помощь
Экваториальная Гвинея выразила готовность принять российских предпринимателей
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Экваториальная Гвинея готова принять российских предпринимателей и благодарна России за помощь, заявил президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого на встрече в Кремле с российским президентом Владимиром Путиным.
"Мы надеемся, что предприниматели Российской Федерации смогут приехать в Экваториальную Гвинею для того, чтобы принимать участие в развитии отраслей. В тех сферах, в которых они хотят принимать участие, мы приглашаем и надеемся на более активное сотрудничество", - сказал он.
"Хотел бы выразить благодарность моему другу Владимиру Путину за направление в нашу страну инструкторов, которые способствуют укреплению безопасности, обороны нашей страны, что представляет собой важное значение для нашей страны. Мы всегда сталкиваемся с угрозами, но мы смогли выжить и выживаем благодаря той поддержке, которую демонстрирует наше общество. И наше общество благоприятно восприняло присутствие российских экспертов", - отметил Нгема Мбасого.
По словам Нгемы Мбасого, его страна страдает "от последствий пиратства". "Присутствие России для нас в данном случае играет важную роль", - подчеркнул он.
"Я вижу, что у нас есть хорошие экономические и торговые отношения, они укрепляются. И мы надеемся, что Россия сможет открыть банк на территории Экваториальной Гвинеи, для того чтобы облегчить проведение коммерческих операций", - добавил Нгема Мбасого.
Президент Экваториальной Гвинеи также выразил пожелание, "чтобы Россия поддержала страну во вступлении в БРИКС
, поскольку сейчас это является надеждой" для африканского государства.