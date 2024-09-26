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В МИД рассказали о договоре по стратегическому партнёрству России и КНДР - РИА Новости, 26.09.2024
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08:12 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/rossija-1974748349.html
В МИД рассказали о договоре по стратегическому партнёрству России и КНДР
В МИД рассказали о договоре по стратегическому партнёрству России и КНДР - РИА Новости, 26.09.2024
В МИД рассказали о договоре по стратегическому партнёрству России и КНДР
Москва и Пхеньян информируют друг друга о процессе ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T08:12
2024-09-26T08:12
россия
пхеньян
москва
андрей руденко
владимир путин
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Москва и Пхеньян информируют друг друга о процессе ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Андрей Руденко. По его словам, ратификация законодательными органами двух стран требует определенного времени, но не в интересах сторон искусственно затягивать эту процедуру. "Естественно, мы с корейскими партнерами в рабочем порядке информируем друг друга о том, как проходит процедура ратификации", - сказал он. Сроки ратификации, отметил дипломат, необязательно должны быть синхронизированы – хотя бы потому, что парламент РФ двухпалатный, а Верховное народное собрание КНДР – однопалатный орган. Россия и КНДР в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная, а также новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Последний документ призван заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между РФ и КНДР от 9 февраля 2000 года. Новый договор будет бессрочным, он подлежит ратификации и вступит в силу с даты обмена ратификационными грамотами. Четвертая статья данного договора предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности. Полный текст читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
https://ria.ru/20240920/lavrov-1973918493.html
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россия, пхеньян, москва, андрей руденко, владимир путин, оон
Россия, Пхеньян, Москва, Андрей Руденко, Владимир Путин, ООН
В МИД рассказали о договоре по стратегическому партнёрству России и КНДР

МИД: РФ и КНДР работают над ратификацией договора о стратегическом партнёрстве

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Москва и Пхеньян информируют друг друга о процессе ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Андрей Руденко.
По его словам, ратификация законодательными органами двух стран требует определенного времени, но не в интересах сторон искусственно затягивать эту процедуру.
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"Естественно, мы с корейскими партнерами в рабочем порядке информируем друг друга о том, как проходит процедура ратификации", - сказал он.
Сроки ратификации, отметил дипломат, необязательно должны быть синхронизированы – хотя бы потому, что парламент РФ двухпалатный, а Верховное народное собрание КНДР – однопалатный орган.
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Четвертая статья данного договора предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
Полный текст читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
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