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Школа экспорта РЭЦ проведет дискуссию о привлечении молодых специалистов - РИА Новости, 26.09.2024
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14:45 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/rets-1974863648.html
Школа экспорта РЭЦ проведет дискуссию о привлечении молодых специалистов
Школа экспорта РЭЦ проведет дискуссию о привлечении молодых специалистов - РИА Новости, 26.09.2024
Школа экспорта РЭЦ проведет дискуссию о привлечении молодых специалистов
Школа экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) 14 октября в рамках Международного форума "Сделано в России" организует дискуссию на тему... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:45
2024-09-26T14:45
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россия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) 14 октября в рамках Международного форума "Сделано в России" организует дискуссию на тему "Кадры для экспорта или экспорт для кадров", сообщает центр."Мероприятие пройдет с участием представителей бизнеса, Министерства высшего образования и науки РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, а также ведущих российских вузов", - говорится в сообщении.Модератором сессии выступит генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.Актуальность обсуждаемой темы не вызывает сомнений: более 80% работодателей считают кадровый голод одной из фундаментальных проблем для бизнеса. Особенно остро эта проблема ощущается в сфере внешнеэкономической деятельности, которая подвержена влиянию демографических и геополитических факторов, что сказывается на привлекательности данной области для потенциальных работников. С учетом стратегической цели обеспечить к 2030 году прирост годового объема несырьевого неэнергетического экспорта на две трети к уровню 2023 года, потребность в квалифицированных кадрах в ближайшие 6 лет будет крайне актуальной."Сегодня мы сталкиваемся с дефицитом кадров в экспортной сфере, и каждая вторая компания сообщает о нехватке профильных специалистов. Важно понять, готовы ли молодые специалисты выбирать карьеру в экспорте и что необходимо сделать для повышения их мотивации на государственном уровне", - отметила Никитина.Дискуссия также затронет вопросы системных решений, которые могут предложить бизнес и вузы для привлечения молодежи в сферу ВЭД.Участники обсудят, как повысить интерес студентов к таким направлениям, как международный бизнес и международная экономика, и какие меры могут быть предприняты для улучшения ситуации.Участие в дискуссии, как и в других мероприятиях "Сделано в России", бесплатное, необходима только регистрация на официальном сайте форума.
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москва, россия, российский экспортный центр (рэц), российский союз промышленников и предпринимателей
Москва, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Российский союз промышленников и предпринимателей

Школа экспорта РЭЦ проведет дискуссию о привлечении молодых специалистов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр"
Логотип АО Российский экспортный центр - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) 14 октября в рамках Международного форума "Сделано в России" организует дискуссию на тему "Кадры для экспорта или экспорт для кадров", сообщает центр.
"Мероприятие пройдет с участием представителей бизнеса, Министерства высшего образования и науки РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, а также ведущих российских вузов", - говорится в сообщении.
Модератором сессии выступит генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.
Актуальность обсуждаемой темы не вызывает сомнений: более 80% работодателей считают кадровый голод одной из фундаментальных проблем для бизнеса. Особенно остро эта проблема ощущается в сфере внешнеэкономической деятельности, которая подвержена влиянию демографических и геополитических факторов, что сказывается на привлекательности данной области для потенциальных работников. С учетом стратегической цели обеспечить к 2030 году прирост годового объема несырьевого неэнергетического экспорта на две трети к уровню 2023 года, потребность в квалифицированных кадрах в ближайшие 6 лет будет крайне актуальной.
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"Сегодня мы сталкиваемся с дефицитом кадров в экспортной сфере, и каждая вторая компания сообщает о нехватке профильных специалистов. Важно понять, готовы ли молодые специалисты выбирать карьеру в экспорте и что необходимо сделать для повышения их мотивации на государственном уровне", - отметила Никитина.
Дискуссия также затронет вопросы системных решений, которые могут предложить бизнес и вузы для привлечения молодежи в сферу ВЭД.
Участники обсудят, как повысить интерес студентов к таким направлениям, как международный бизнес и международная экономика, и какие меры могут быть предприняты для улучшения ситуации.
Участие в дискуссии, как и в других мероприятиях "Сделано в России", бесплатное, необходима только регистрация на официальном сайте форума.
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