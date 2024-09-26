https://ria.ru/20240926/rets-1974863648.html

Школа экспорта РЭЦ проведет дискуссию о привлечении молодых специалистов

Школа экспорта РЭЦ проведет дискуссию о привлечении молодых специалистов - РИА Новости, 26.09.2024

Школа экспорта РЭЦ проведет дискуссию о привлечении молодых специалистов

Школа экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) 14 октября в рамках Международного форума "Сделано в России" организует дискуссию на тему... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T14:45

2024-09-26T14:45

2024-09-26T14:45

москва

россия

российский экспортный центр (рэц)

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) 14 октября в рамках Международного форума "Сделано в России" организует дискуссию на тему "Кадры для экспорта или экспорт для кадров", сообщает центр."Мероприятие пройдет с участием представителей бизнеса, Министерства высшего образования и науки РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы, а также ведущих российских вузов", - говорится в сообщении.Модератором сессии выступит генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.Актуальность обсуждаемой темы не вызывает сомнений: более 80% работодателей считают кадровый голод одной из фундаментальных проблем для бизнеса. Особенно остро эта проблема ощущается в сфере внешнеэкономической деятельности, которая подвержена влиянию демографических и геополитических факторов, что сказывается на привлекательности данной области для потенциальных работников. С учетом стратегической цели обеспечить к 2030 году прирост годового объема несырьевого неэнергетического экспорта на две трети к уровню 2023 года, потребность в квалифицированных кадрах в ближайшие 6 лет будет крайне актуальной."Сегодня мы сталкиваемся с дефицитом кадров в экспортной сфере, и каждая вторая компания сообщает о нехватке профильных специалистов. Важно понять, готовы ли молодые специалисты выбирать карьеру в экспорте и что необходимо сделать для повышения их мотивации на государственном уровне", - отметила Никитина.Дискуссия также затронет вопросы системных решений, которые могут предложить бизнес и вузы для привлечения молодежи в сферу ВЭД.Участники обсудят, как повысить интерес студентов к таким направлениям, как международный бизнес и международная экономика, и какие меры могут быть предприняты для улучшения ситуации.Участие в дискуссии, как и в других мероприятиях "Сделано в России", бесплатное, необходима только регистрация на официальном сайте форума.

https://ria.ru/20240925/rets-1974859785.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, россия, российский экспортный центр (рэц), российский союз промышленников и предпринимателей