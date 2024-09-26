https://ria.ru/20240926/ren-1974902534.html
"Газпром" и Танзания могут подписать соглашение о проектах на РЭН
"Газпром" и Танзания могут подписать соглашение о проектах на РЭН - РИА Новости, 26.09.2024
"Газпром" и Танзания могут подписать соглашение о проектах на РЭН
"Газпром" и власти Танзании собираются подписать соглашение на Российской энергетической неделе (РЭН), сообщил РИА Новости председатель Африканской... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T16:47
2024-09-26T16:47
2024-09-26T16:48
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. "Газпром" и власти Танзании собираются подписать соглашение на Российской энергетической неделе (РЭН), сообщил РИА Новости председатель Африканской энергетической палаты Энджей Аюк.По словам Аюка, "Газпром" и Танзания собираются продвигать энергетические проекты."Мы также видим проекты с "Газпромом" в Танзании, они будут этим заниматься. Скорее всего, оно (соглашение - ред.) будет подписано здесь. Эти соглашения будут подписаны здесь, на Российской энергетической неделе, для крупных инвестиций", - сказал Аюк на полях форума.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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газпром, экономика, танзания, москва
Газпром, Экономика, Танзания, Москва
"Газпром" и Танзания могут подписать соглашение о проектах на РЭН
Энджей Аюк: "Газпром" и Танзания могут подписать соглашение о проектах на РЭН
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. "Газпром" и власти Танзании собираются подписать соглашение на Российской энергетической неделе (РЭН), сообщил РИА Новости председатель Африканской энергетической палаты Энджей Аюк.
По словам Аюка, "Газпром" и Танзания собираются продвигать энергетические проекты.
"Мы также видим проекты с "Газпромом" в Танзании, они будут этим заниматься. Скорее всего, оно (соглашение - ред.) будет подписано здесь. Эти соглашения будут подписаны здесь, на Российской энергетической неделе, для крупных инвестиций", - сказал Аюк на полях форума.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве
с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.