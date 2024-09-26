https://ria.ru/20240926/reeksport-1974850627.html

Путин рассказал о российском энергоэкспорте

Путин рассказал о российском энергоэкспорте - РИА Новости, 26.09.2024

Путин рассказал о российском энергоэкспорте

Доля энергоэкспорта, приходящаяся на дружественные страны существенно выросла, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Российской энергетической... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T14:13

2024-09-26T14:13

2024-09-26T14:53

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Доля энергоэкспорта, приходящаяся на дружественные страны существенно выросла, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе.Он отметил, что если раньше доля, например, Азиатско-Тихоокеанского региона в энергетическом экспорте страны составляла примерно 39%, то по итогам прошлого года она выросла в полтора раза и превысила уже 60%."На долю дружественных стран приходится свыше 90% энергетического экспорта России. При этом его физический объем за исключением природного газа - для специалистов понятно, почему - практически сохранился на уровне 2021 года", - заключил президент.Ранее РИА Новости сообщало, что Россия по итогам 2023 года смогла компенсировать выпавшие из-за ограничений ЕС доходы от поставок нефтепродуктов, перенаправив их в Турцию, Китай, Бразилию и Индию, и даже заработала сверху примерно 2,7 миллиарда долларов по сравнению со средним значением экспорта в 2019-2021 годах.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240926/putin-1974853187.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, экономика