https://ria.ru/20240926/reeksport-1974850627.html
Путин рассказал о российском энергоэкспорте
Путин рассказал о российском энергоэкспорте - РИА Новости, 26.09.2024
Путин рассказал о российском энергоэкспорте
Доля энергоэкспорта, приходящаяся на дружественные страны существенно выросла, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Российской энергетической... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:13
2024-09-26T14:13
2024-09-26T14:53
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Доля энергоэкспорта, приходящаяся на дружественные страны существенно выросла, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе.Он отметил, что если раньше доля, например, Азиатско-Тихоокеанского региона в энергетическом экспорте страны составляла примерно 39%, то по итогам прошлого года она выросла в полтора раза и превысила уже 60%."На долю дружественных стран приходится свыше 90% энергетического экспорта России. При этом его физический объем за исключением природного газа - для специалистов понятно, почему - практически сохранился на уровне 2021 года", - заключил президент.Ранее РИА Новости сообщало, что Россия по итогам 2023 года смогла компенсировать выпавшие из-за ограничений ЕС доходы от поставок нефтепродуктов, перенаправив их в Турцию, Китай, Бразилию и Индию, и даже заработала сверху примерно 2,7 миллиарда долларов по сравнению со средним значением экспорта в 2019-2021 годах.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240926/putin-1974853187.html
https://ria.ru/20240926/putin-1974863964.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин рассказал о российском энергоэкспорте
Путин: на долю дружественных стран приходится 90 процентов энергоэкспорта России
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Доля энергоэкспорта, приходящаяся на дружественные страны существенно выросла, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе.
Он отметил, что если раньше доля, например, Азиатско-Тихоокеанского региона в энергетическом экспорте страны составляла примерно 39%, то по итогам прошлого года она выросла в полтора раза и превысила уже 60%.
"На долю дружественных стран приходится свыше 90% энергетического экспорта России. При этом его физический объем за исключением природного газа - для специалистов понятно, почему - практически сохранился на уровне 2021 года", - заключил президент.
Ранее РИА Новости сообщало, что Россия по итогам 2023 года смогла компенсировать выпавшие из-за ограничений ЕС
доходы от поставок нефтепродуктов, перенаправив их в Турцию
, Китай
, Бразилию
и Индию
, и даже заработала сверху примерно 2,7 миллиарда долларов по сравнению со средним значением экспорта в 2019-2021 годах.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве
с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.