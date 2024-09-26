https://ria.ru/20240926/putin-1974872255.html
Политика и экономика тесно связаны между собой, заявил Путин
Политика и экономика тесно связаны между собой, заявил Путин - РИА Новости, 26.09.2024
Политика и экономика тесно связаны между собой, заявил Путин
Политика и экономика тесно связаны между собой, особенно это касается такой фундаментальной сферы, как энергетика, отметил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T15:13
2024-09-26T15:13
2024-09-26T15:13
экономика
россия
москва
владимир путин
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Политика и экономика тесно связаны между собой, особенно это касается такой фундаментальной сферы, как энергетика, отметил президент России Владимир Путин. "Конечно, на вашу работу, и в данный момент, и на текущую вашу работу в целом не могут не оказывать влияния те события, которые в мире происходят в сфере политики. Политика и экономика очень тесно связаны между собой, тем более в такой важнейшей фундаментальной сфере экономики, как энергетика", - сказал Путин во время пленарного заседания Российской энергетической недели, обращаясь к участникам форума. Президент подчеркнул, что связь политики и экономики прослеживается на протяжении всего существования человечества, а сейчас стала настолько очевидной, что понятна и для людей, которые не занимаются ни экономикой, ни политикой. Российская энергетическая неделя - одна из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием глав государств и правительств, представителей крупнейших мировых энергетических компаний, лидеров отрасли и экспертов. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240926/putin-1974861880.html
https://ria.ru/20240926/putin-1974847412.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, москва, владимир путин
Экономика, Россия, Москва, Владимир Путин
Политика и экономика тесно связаны между собой, заявил Путин
Путин: политика и экономика тесно связаны между собой, особенно в энергетике
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Политика и экономика тесно связаны между собой, особенно это касается такой фундаментальной сферы, как энергетика, отметил президент России Владимир Путин.
"Конечно, на вашу работу, и в данный момент, и на текущую вашу работу в целом не могут не оказывать влияния те события, которые в мире происходят в сфере политики. Политика и экономика очень тесно связаны между собой, тем более в такой важнейшей фундаментальной сфере экономики, как энергетика", - сказал Путин во время пленарного заседания Российской энергетической недели, обращаясь к участникам форума.
Президент подчеркнул, что связь политики и экономики прослеживается на протяжении всего существования человечества, а сейчас стала настолько очевидной, что понятна и для людей, которые не занимаются ни экономикой, ни политикой.
Российская энергетическая неделя - одна из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием глав государств и правительств, представителей крупнейших мировых энергетических компаний, лидеров отрасли и экспертов.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве
с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.