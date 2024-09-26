https://ria.ru/20240926/putin-1974872255.html

Политика и экономика тесно связаны между собой, заявил Путин

Политика и экономика тесно связаны между собой, заявил Путин - РИА Новости, 26.09.2024

Политика и экономика тесно связаны между собой, заявил Путин

Политика и экономика тесно связаны между собой, особенно это касается такой фундаментальной сферы, как энергетика, отметил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T15:13

2024-09-26T15:13

2024-09-26T15:13

экономика

россия

москва

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974870177_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4300e737399d23478b6085fec77ad49a.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Политика и экономика тесно связаны между собой, особенно это касается такой фундаментальной сферы, как энергетика, отметил президент России Владимир Путин. "Конечно, на вашу работу, и в данный момент, и на текущую вашу работу в целом не могут не оказывать влияния те события, которые в мире происходят в сфере политики. Политика и экономика очень тесно связаны между собой, тем более в такой важнейшей фундаментальной сфере экономики, как энергетика", - сказал Путин во время пленарного заседания Российской энергетической недели, обращаясь к участникам форума. Президент подчеркнул, что связь политики и экономики прослеживается на протяжении всего существования человечества, а сейчас стала настолько очевидной, что понятна и для людей, которые не занимаются ни экономикой, ни политикой. Российская энергетическая неделя - одна из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием глав государств и правительств, представителей крупнейших мировых энергетических компаний, лидеров отрасли и экспертов. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240926/putin-1974861880.html

https://ria.ru/20240926/putin-1974847412.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, москва, владимир путин