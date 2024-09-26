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Путин призвал обеспечить все национальные цели развития до 2030 года - РИА Новости, 26.09.2024
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14:44 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/putin-1974863442.html
Путин призвал обеспечить все национальные цели развития до 2030 года
Путин призвал обеспечить все национальные цели развития до 2030 года - РИА Новости, 26.09.2024
Путин призвал обеспечить все национальные цели развития до 2030 года
Все национальные цели развития, установленные на период до 2030 года, должны быть обеспечены в том числе со стороны топливно-энергетического комплекса, заявил... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:44
2024-09-26T14:44
экономика
россия
москва
владимир путин
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Все национальные цели развития, установленные на период до 2030 года, должны быть обеспечены в том числе со стороны топливно-энергетического комплекса, заявил президент России Владимир Путин. "Особо подчеркну, все национальные цели развития, установленные на 2030 год, также должны быть обеспечены со стороны ТЭКа", - сказал президент, выступая на Российской энергетической неделе. Путин добавил, что среди других приоритетов отрасли – обеспечение внутреннего рынка, стабильное снабжение регионов и предприятий доступной, дешевой энергией. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, москва, владимир путин
Экономика, Россия, Москва, Владимир Путин
Путин призвал обеспечить все национальные цели развития до 2030 года

Путин: все национальные цели развития должны быть обеспечены до 2030 года

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках VII международного форума "Российская энергетическая неделя"
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках VII международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках VII международного форума "Российская энергетическая неделя"
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Все национальные цели развития, установленные на период до 2030 года, должны быть обеспечены в том числе со стороны топливно-энергетического комплекса, заявил президент России Владимир Путин.
"Особо подчеркну, все национальные цели развития, установленные на 2030 год, также должны быть обеспечены со стороны ТЭКа", - сказал президент, выступая на Российской энергетической неделе.
Путин добавил, что среди других приоритетов отрасли – обеспечение внутреннего рынка, стабильное снабжение регионов и предприятий доступной, дешевой энергией.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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