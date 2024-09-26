https://ria.ru/20240926/putin-1974863442.html

Путин призвал обеспечить все национальные цели развития до 2030 года

Путин призвал обеспечить все национальные цели развития до 2030 года - РИА Новости, 26.09.2024

Путин призвал обеспечить все национальные цели развития до 2030 года

Все национальные цели развития, установленные на период до 2030 года, должны быть обеспечены в том числе со стороны топливно-энергетического комплекса, заявил... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T14:44

2024-09-26T14:44

2024-09-26T14:44

экономика

россия

москва

владимир путин

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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Все национальные цели развития, установленные на период до 2030 года, должны быть обеспечены в том числе со стороны топливно-энергетического комплекса, заявил президент России Владимир Путин. "Особо подчеркну, все национальные цели развития, установленные на 2030 год, также должны быть обеспечены со стороны ТЭКа", - сказал президент, выступая на Российской энергетической неделе. Путин добавил, что среди других приоритетов отрасли – обеспечение внутреннего рынка, стабильное снабжение регионов и предприятий доступной, дешевой энергией. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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экономика, россия, москва, владимир путин