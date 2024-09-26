https://ria.ru/20240926/putin-1974862933.html
Путин рассказал о планах по территориальным сетевым организациям
Путин рассказал о планах по территориальным сетевым организациям - РИА Новости, 26.09.2024
Путин рассказал о планах по территориальным сетевым организациям
C 2025 года территориальные сетевые организации будут действовать в каждом регионе РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:43
2024-09-26T14:43
2024-09-26T14:43
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. C 2025 года территориальные сетевые организации будут действовать в каждом регионе РФ, заявил президент России Владимир Путин. "В текущем году мы применили здесь (в вопросе надежности электроснабжения – ред.) принципиально новый подход, а именно, ввели институт территориальных сетевых организаций. Начиная с 2025 года они будут действовать в каждом регионе страны, станут своего рода центрами ответственности за электроснабжение, включая вопросы эксплуатации бесхозных, к сожалению, есть и такие, объектов, ликвидацию последствий аварий на сетях и так далее", - сказал Путин в ходе пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя".
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин рассказал о планах по территориальным сетевым организациям
Путин: территориальные сетевые организации будут действовать в каждом регионе
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. C 2025 года территориальные сетевые организации будут действовать в каждом регионе РФ, заявил президент России Владимир Путин.
"В текущем году мы применили здесь (в вопросе надежности электроснабжения – ред.) принципиально новый подход, а именно, ввели институт территориальных сетевых организаций. Начиная с 2025 года они будут действовать в каждом регионе страны, станут своего рода центрами ответственности за электроснабжение, включая вопросы эксплуатации бесхозных, к сожалению, есть и такие, объектов, ликвидацию последствий аварий на сетях и так далее", - сказал Путин в ходе пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя".