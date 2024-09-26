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Путин сказал, какие государства станут лидерами по темпам роста экономики - РИА Новости, 26.09.2024
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14:11 26.09.2024 (обновлено: 14:24 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/putin-1974849827.html
Путин сказал, какие государства станут лидерами по темпам роста экономики
Путин сказал, какие государства станут лидерами по темпам роста экономики - РИА Новости, 26.09.2024
Путин сказал, какие государства станут лидерами по темпам роста экономики
Лидерами по темпам роста экономики станут государства Глобального Юга с высокой рождаемостью, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:11
2024-09-26T14:24
брикс
экономика
россия
юго-восточная азия
африка
владимир путин
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Лидерами по темпам роста экономики станут государства Глобального Юга с высокой рождаемостью, считает президент РФ Владимир Путин."Тогда как лидерами по темпам роста, хочу это подчеркнуть, именно по темпам, станут государства так называемого Глобального Юга, где пока еще невысокие ВВП на душу населения, достаточно низкий показатель урбанизации и при этом высокая рождаемость. Это прежде всего страны Южной и Юго-Восточной Азии, а также Африка, включая, кстати, и Экваториальную Гвинею, президент которой, уважаемый господин Теодоро Обианг, участвует в нашей пленарной сессии", - сказал Путин в ходе пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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брикс, экономика, россия, юго-восточная азия, африка, владимир путин
БРИКС, Экономика, Россия, Юго-Восточная Азия, Африка, Владимир Путин
Путин сказал, какие государства станут лидерами по темпам роста экономики

Путин: лидерами по темпам экономического роста будут государства Глобального Юга

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Лидерами по темпам роста экономики станут государства Глобального Юга с высокой рождаемостью, считает президент РФ Владимир Путин.
"Тогда как лидерами по темпам роста, хочу это подчеркнуть, именно по темпам, станут государства так называемого Глобального Юга, где пока еще невысокие ВВП на душу населения, достаточно низкий показатель урбанизации и при этом высокая рождаемость. Это прежде всего страны Южной и Юго-Восточной Азии, а также Африка, включая, кстати, и Экваториальную Гвинею, президент которой, уважаемый господин Теодоро Обианг, участвует в нашей пленарной сессии", - сказал Путин в ходе пленарного заседания международного форума "Российская энергетическая неделя".
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
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БРИКСЭкономикаРоссияЮго-Восточная АзияАфрикаВладимир Путин
 
 
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