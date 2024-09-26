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В Мариуполе пятеро детей пострадали от найденного взрывоопасного предмета - РИА Новости, 26.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:53 26.09.2024 (обновлено: 21:46 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/pushilin-1974948160.html
В Мариуполе пятеро детей пострадали от найденного взрывоопасного предмета
В Мариуполе пятеро детей пострадали от найденного взрывоопасного предмета - РИА Новости, 26.09.2024
В Мариуполе пятеро детей пострадали от найденного взрывоопасного предмета
Пять детей в Мариуполе пострадали при неосторожном обращении с взрывоопасным предметом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T20:53
2024-09-26T21:46
мариуполь
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
происшествия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 26 сен — РИА Новости. Пять детей в Мариуполе пострадали при неосторожном обращении с взрывоопасным предметом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."В Мариуполе при неосторожном обращении с найденным взрывоопасным предметом ранения получили пять детей: три девочки 10 и 13 лет и два мальчика 10 и 14 лет", — уточнил он.По данным Пушилина, три ребенка находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней степени тяжести.Глава ДНР добавил, что за сутки украинские войска совершили 34 вооруженные атаки, выпустив более 90 снарядов. В частности, в Петровском районе Донецка при тушении возгорания после обстрела рядом с пожарной автоцистерной ВСУ нанесли повторный удар. В результате пострадали шесть спасателей, им оказывают медпомощь.Кроме того, повреждения получили три жилых дома в Петровском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. Также под удар попали линия электропередачи в Кировском районе Донецка и газопровод в Никитовском районе Горловки.
https://ria.ru/20240926/donetsk-1974947004.html
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мариуполь, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, происшествия, вооруженные силы украины
Мариуполь, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Происшествия, Вооруженные силы Украины
В Мариуполе пятеро детей пострадали от найденного взрывоопасного предмета

Пушилин: пятеро детей ранены в Мариуполе при неосторожном обращении со снарядом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ДОНЕЦК, 26 сен — РИА Новости. Пять детей в Мариуполе пострадали при неосторожном обращении с взрывоопасным предметом, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
«
"В Мариуполе при неосторожном обращении с найденным взрывоопасным предметом ранения получили пять детей: три девочки 10 и 13 лет и два мальчика 10 и 14 лет", — уточнил он.
По данным Пушилина, три ребенка находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней степени тяжести.
Глава ДНР добавил, что за сутки украинские войска совершили 34 вооруженные атаки, выпустив более 90 снарядов. В частности, в Петровском районе Донецка при тушении возгорания после обстрела рядом с пожарной автоцистерной ВСУ нанесли повторный удар. В результате пострадали шесть спасателей, им оказывают медпомощь.
Кроме того, повреждения получили три жилых дома в Петровском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. Также под удар попали линия электропередачи в Кировском районе Донецка и газопровод в Никитовском районе Горловки.
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Специальная военная операция на УкраинеМариупольДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссияПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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