https://ria.ru/20240926/proizvodstvo-1974859676.html

Путин призвал создавать новые производства в регионах

Путин призвал создавать новые производства в регионах - РИА Новости, 26.09.2024

Путин призвал создавать новые производства в регионах

Президент России Владимир Путин заявил, что в регионах нужно создавать новые производства и хорошо оплачиваемые рабочие места. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T14:27

2024-09-26T14:27

2024-09-26T14:44

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в регионах нужно создавать новые производства и хорошо оплачиваемые рабочие места."Нужно, чтобы в разных регионах страны открывались новые производства и создавались современные, хорошо оплачиваемые рабочие места", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании "Российской энергетической недели".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240926/putin-1974861880.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин