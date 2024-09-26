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Путин призвал создавать новые производства в регионах - РИА Новости, 26.09.2024
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14:27 26.09.2024 (обновлено: 14:44 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/proizvodstvo-1974859676.html
Путин призвал создавать новые производства в регионах
Путин призвал создавать новые производства в регионах - РИА Новости, 26.09.2024
Путин призвал создавать новые производства в регионах
Президент России Владимир Путин заявил, что в регионах нужно создавать новые производства и хорошо оплачиваемые рабочие места. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:27
2024-09-26T14:44
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в регионах нужно создавать новые производства и хорошо оплачиваемые рабочие места."Нужно, чтобы в разных регионах страны открывались новые производства и создавались современные, хорошо оплачиваемые рабочие места", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании "Российской энергетической недели".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240926/putin-1974861880.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин призвал создавать новые производства в регионах

Путин призвал создавать новые производства и рабочие места в регионах

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРабочий в сборочном цехе
Рабочий в сборочном цехе - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Рабочий в сборочном цехе. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в регионах нужно создавать новые производства и хорошо оплачиваемые рабочие места.
"Нужно, чтобы в разных регионах страны открывались новые производства и создавались современные, хорошо оплачиваемые рабочие места", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании "Российской энергетической недели".
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Работа нефтяных станков-качалок - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Путин призвал развивать переработку углеводородов в России
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ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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