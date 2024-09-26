https://ria.ru/20240926/proizvodstvo-1974859676.html
Путин призвал создавать новые производства в регионах
Путин призвал создавать новые производства в регионах - РИА Новости, 26.09.2024
Путин призвал создавать новые производства в регионах
Президент России Владимир Путин заявил, что в регионах нужно создавать новые производства и хорошо оплачиваемые рабочие места. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T14:27
2024-09-26T14:27
2024-09-26T14:44
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в регионах нужно создавать новые производства и хорошо оплачиваемые рабочие места."Нужно, чтобы в разных регионах страны открывались новые производства и создавались современные, хорошо оплачиваемые рабочие места", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании "Российской энергетической недели".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240926/putin-1974861880.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин призвал создавать новые производства в регионах
Путин призвал создавать новые производства и рабочие места в регионах