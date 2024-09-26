https://ria.ru/20240926/prestuplenie-1974734376.html

Следствие подтвердило причастность замглавы МВД Дагестана к преступлениям

Следствие подтвердило причастность замглавы МВД Дагестана к преступлениям - РИА Новости, 26.09.2024

Следствие подтвердило причастность замглавы МВД Дагестана к преступлениям

Обоснованность подозрения органов следствия в причастности к преступлениям замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова и его заместителя Далгата Абдулгапурова,... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T02:40

2024-09-26T02:40

2024-09-26T02:40

происшествия

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Обоснованность подозрения органов следствия в причастности к преступлениям замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова и его заместителя Далгата Абдулгапурова, обвиняемых в получении взятки и превышении должностных полномочий, подтверждается результатами оперативно-розыскной деятельности, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Судом проверена обоснованность подозрения органов следствия в причастности к инкриминируемым им преступлениям, что подтверждается результатами оперативно-розыскной деятельности, а также иными материалами уголовного дела, представленными следователем в обоснование заявленного ходатайства", - сказано в документах.По версии следствия, заместитель главы МВД Дагестана, он же руководитель следственного управления Исмаилов совместно со своим заместителем Абдулгапуровым и неустановленными должностными лицами получил взятку в размере 300 тысяч рублей за отказ в возбуждении уголовного дела по факту незаконного строительства дома и 1 миллион рублей за "принятие положительного процессуального решения за распределение бюджетных средств материнского капитала".Кроме того, как считает следствие, в 2022 году Исмаилов и Абдулгапуров решили вложить в криптовалюту имеющиеся в их распоряжении 100 миллионов рублей, которые они передали некоему Фролову для приобретения оборудования для майнинга. Но после того, как бизнесмен "стал уклоняться от взятых на себя обязательств", высокопоставленные полицейские инициировали его уголовное преследование "по заявлениям подставных потерпевших в целях оказания давления и возврата" средств.Полковник вместе с заместителем дали ряд незаконных указаний подчиненным сотрудникам, "которые явно выходили за пределы должностные полномочий и повлекли существенное нарушение прав Фролова и интересов общества и государства", полагает следствие.

https://ria.ru/20240925/vzyatka-1974641592.html

https://ria.ru/20240924/bashkiriya-1974484936.html

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происшествия