https://ria.ru/20240926/politseyskiy-1974910094.html

Во Франции будут судить полицейского, из-за которого человек потерял глаз

Во Франции будут судить полицейского, из-за которого человек потерял глаз - РИА Новости, 26.09.2024

Во Франции будут судить полицейского, из-за которого человек потерял глаз

Прокуратура Парижа потребовала провести судебное разбирательство в отношении полицейского, из-за действий которого в ходе протестов "желтых жилетов" в январе... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T17:17

2024-09-26T17:17

2024-09-26T17:18

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ПАРИЖ, 26 сен - РИА Новости. Прокуратура Парижа потребовала провести судебное разбирательство в отношении полицейского, из-за действий которого в ходе протестов "желтых жилетов" в январе 2019 года один из манифестантов лишился глаза, сообщает агентство Франс Пресс. "Прокуратура Парижа в пятницу запросила рассмотрение в уголовном суде дела полицейского Бриса К., подозреваемого в том, что он ослепил представителя "желтых жилетов" Жерома Родригеса в январе 2019 года, бросив гранату на площади Бастилии", - сообщило СМИ со ссылкой на источники. По его данным, рассматриваться будет дело о "насилии с применением оружия со стороны лица, наделенного государственной властью, повлекшем за собой увечье или инвалидность". За это полицейскому может грозить до пятнадцати лет тюремного заключения. Обвинения Брису К. и его коллеге Батисту Р. были предъявлены в январе 2021 года. Второго обвиняли в ранении в ногу резиновыми пулями соратника Родригеса Микаэля. Родригес, по профессии сантехник, стал одним из символов движения "желтых жилетов" и полицейского насилия во Франции. Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибавился целый ряд других требований - как социальных, так и политических. Традиционные субботние акции протеста зачастую сопровождались погромами, беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.

https://ria.ru/20240515/frantsiya-1946081051.html

https://ria.ru/20240720/protesty-1960976101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, франция, париж