https://ria.ru/20240926/podmoskove-1974934429.html
Объем сбора тепличных овощей превысил 97 тысяч тонн в Подмосковье
Объем сбора тепличных овощей превысил 97 тысяч тонн в Подмосковье - РИА Новости, 26.09.2024
Объем сбора тепличных овощей превысил 97 тысяч тонн в Подмосковье
Объем собранной продукции тепличных овощей превысил 97 тысяч тонн в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T18:55
2024-09-26T18:55
2024-09-26T18:55
новости подмосковья
экономика
московская область (подмосковье)
кашира
луховицы
россия
электросталь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783051042_0:140:1920:1220_1920x0_80_0_0_a19a1bc075a884754c01f0cd035cacac.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Объем собранной продукции тепличных овощей превысил 97 тысяч тонн в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В ведомстве отметили, что валовый сбор овощей защищенного грунта с начала года составляет 97,9 тысячи тонн. Таким образом, в зимних теплицах сельхозтоваропроизводители выращивают огурцы – собрано более 62,4 тысячи тонн, томаты – с начала года урожай превысил 32,4 тысячи тонн, а также прочие культуры, включая салаты и зелень – свыше 3 тысяч тонн. В городском округе Кашира активно развивается тепличное хозяйство. Там валовый сбор овощей защищенного грунта в зимних теплицах составил более 52 тысяч тонн. Также аграрии городского округа Луховицы собрали более 22,6 тысячи тонн овощей с начала года. Из них порядка 15,2 тысячи тонн огурцов. В Электростали урожай тепличных культур превысил 11,7 тысячи тонн. Всего до конца года в муниципалитете планируется собрать около 16,5 тысячи тонн овощей защищенного грунта.
https://ria.ru/20240910/ovoschi-1971918495.html
московская область (подмосковье)
кашира
луховицы
россия
электросталь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783051042_213:0:1920:1280_1920x0_80_0_0_402062afa9e4db2c440d3f8b6baf2966.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская область (подмосковье), кашира, луховицы, россия, электросталь
Новости Подмосковья, Экономика, Московская область (Подмосковье), Кашира, Луховицы, Россия, Электросталь