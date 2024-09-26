https://ria.ru/20240926/podmoskove-1974934429.html

Объем сбора тепличных овощей превысил 97 тысяч тонн в Подмосковье

Объем сбора тепличных овощей превысил 97 тысяч тонн в Подмосковье - РИА Новости, 26.09.2024

Объем сбора тепличных овощей превысил 97 тысяч тонн в Подмосковье

Объем собранной продукции тепличных овощей превысил 97 тысяч тонн в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T18:55

2024-09-26T18:55

2024-09-26T18:55

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Объем собранной продукции тепличных овощей превысил 97 тысяч тонн в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В ведомстве отметили, что валовый сбор овощей защищенного грунта с начала года составляет 97,9 тысячи тонн. Таким образом, в зимних теплицах сельхозтоваропроизводители выращивают огурцы – собрано более 62,4 тысячи тонн, томаты – с начала года урожай превысил 32,4 тысячи тонн, а также прочие культуры, включая салаты и зелень – свыше 3 тысяч тонн. В городском округе Кашира активно развивается тепличное хозяйство. Там валовый сбор овощей защищенного грунта в зимних теплицах составил более 52 тысяч тонн. Также аграрии городского округа Луховицы собрали более 22,6 тысячи тонн овощей с начала года. Из них порядка 15,2 тысячи тонн огурцов. В Электростали урожай тепличных культур превысил 11,7 тысячи тонн. Всего до конца года в муниципалитете планируется собрать около 16,5 тысячи тонн овощей защищенного грунта.

https://ria.ru/20240910/ovoschi-1971918495.html

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экономика, московская область (подмосковье), кашира, луховицы, россия, электросталь