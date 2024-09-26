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Объем сбора тепличных овощей превысил 97 тысяч тонн в Подмосковье - РИА Новости, 26.09.2024
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Новости Подмосковья
 
18:55 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/podmoskove-1974934429.html
Объем сбора тепличных овощей превысил 97 тысяч тонн в Подмосковье
Объем сбора тепличных овощей превысил 97 тысяч тонн в Подмосковье - РИА Новости, 26.09.2024
Объем сбора тепличных овощей превысил 97 тысяч тонн в Подмосковье
Объем собранной продукции тепличных овощей превысил 97 тысяч тонн в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T18:55
2024-09-26T18:55
новости подмосковья
экономика
московская область (подмосковье)
кашира
луховицы
россия
электросталь
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Объем собранной продукции тепличных овощей превысил 97 тысяч тонн в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В ведомстве отметили, что валовый сбор овощей защищенного грунта с начала года составляет 97,9 тысячи тонн. Таким образом, в зимних теплицах сельхозтоваропроизводители выращивают огурцы – собрано более 62,4 тысячи тонн, томаты – с начала года урожай превысил 32,4 тысячи тонн, а также прочие культуры, включая салаты и зелень – свыше 3 тысяч тонн. В городском округе Кашира активно развивается тепличное хозяйство. Там валовый сбор овощей защищенного грунта в зимних теплицах составил более 52 тысяч тонн. Также аграрии городского округа Луховицы собрали более 22,6 тысячи тонн овощей с начала года. Из них порядка 15,2 тысячи тонн огурцов. В Электростали урожай тепличных культур превысил 11,7 тысячи тонн. Всего до конца года в муниципалитете планируется собрать около 16,5 тысячи тонн овощей защищенного грунта.
https://ria.ru/20240910/ovoschi-1971918495.html
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кашира
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россия
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экономика, московская область (подмосковье), кашира, луховицы, россия, электросталь
Новости Подмосковья, Экономика, Московская область (Подмосковье), Кашира, Луховицы, Россия, Электросталь

Объем сбора тепличных овощей превысил 97 тысяч тонн в Подмосковье

© Pixabay / Alexei_otherВыращивание огурцов в теплице
Выращивание огурцов в теплице - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Pixabay / Alexei_other
Выращивание огурцов в теплице . Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Объем собранной продукции тепличных овощей превысил 97 тысяч тонн в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В ведомстве отметили, что валовый сбор овощей защищенного грунта с начала года составляет 97,9 тысячи тонн. Таким образом, в зимних теплицах сельхозтоваропроизводители выращивают огурцы – собрано более 62,4 тысячи тонн, томаты – с начала года урожай превысил 32,4 тысячи тонн, а также прочие культуры, включая салаты и зелень – свыше 3 тысяч тонн.
В городском округе Кашира активно развивается тепличное хозяйство. Там валовый сбор овощей защищенного грунта в зимних теплицах составил более 52 тысяч тонн. Также аграрии городского округа Луховицы собрали более 22,6 тысячи тонн овощей с начала года. Из них порядка 15,2 тысячи тонн огурцов.
В Электростали урожай тепличных культур превысил 11,7 тысячи тонн. Всего до конца года в муниципалитете планируется собрать около 16,5 тысячи тонн овощей защищенного грунта.
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Новости ПодмосковьяЭкономикаМосковская область (Подмосковье)КашираЛуховицыРоссияЭлектросталь
 
 
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