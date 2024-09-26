https://ria.ru/20240926/podmoskove-1974828563.html

Свыше 51 тысячи учащихся прошли профосмотры на наркотики в Подмосковье

Свыше 51 тысячи учащихся прошли профосмотры на наркотики в Подмосковье - РИА Новости, 26.09.2024

Свыше 51 тысячи учащихся прошли профосмотры на наркотики в Подмосковье

Более 51 тысячи медицинских профосмотров школьников и студентов было проведено в Подмосковье для раннего выявления незаконного потребления наркотических средств РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T12:57

2024-09-26T12:57

2024-09-26T18:22

московская область (подмосковье)

виталий холдин

новости подмосковья

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Более 51 тысячи медицинских профосмотров школьников и студентов было проведено в Подмосковье для раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Благодаря проведению таких профосмотров, мы можем выявить факт употребления детьми и подростками психоактивных веществ, а значит своевременно оказать им квалифицированную наркологическую помощь. Всего с начала этого года было проведено более 51 тысячи профосмотров, из них более 45,7 тысячи школьникам и более 5,3 тысячи студентам", - рассказал главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин, его слова приводит пресс-служба. Такие осмотры проводятся только специалистами наркологической службы на условиях добровольности, конфиденциальности, строгом соблюдении врачебной тайны с помощью приборов экспресс-анализаторов. Сведения о результатах являются конфиденциальными и не разглашаются.

https://ria.ru/20240926/podmoskove-1974795014.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), виталий холдин