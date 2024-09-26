https://ria.ru/20240926/podmoskove-1974828563.html
Свыше 51 тысячи учащихся прошли профосмотры на наркотики в Подмосковье
Свыше 51 тысячи учащихся прошли профосмотры на наркотики в Подмосковье - РИА Новости, 26.09.2024
Свыше 51 тысячи учащихся прошли профосмотры на наркотики в Подмосковье
Более 51 тысячи медицинских профосмотров школьников и студентов было проведено в Подмосковье для раннего выявления незаконного потребления наркотических средств РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T12:57
2024-09-26T12:57
2024-09-26T18:22
московская область (подмосковье)
виталий холдин
новости подмосковья
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Более 51 тысячи медицинских профосмотров школьников и студентов было проведено в Подмосковье для раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Благодаря проведению таких профосмотров, мы можем выявить факт употребления детьми и подростками психоактивных веществ, а значит своевременно оказать им квалифицированную наркологическую помощь. Всего с начала этого года было проведено более 51 тысячи профосмотров, из них более 45,7 тысячи школьникам и более 5,3 тысячи студентам", - рассказал главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин, его слова приводит пресс-служба. Такие осмотры проводятся только специалистами наркологической службы на условиях добровольности, конфиденциальности, строгом соблюдении врачебной тайны с помощью приборов экспресс-анализаторов. Сведения о результатах являются конфиденциальными и не разглашаются.
https://ria.ru/20240926/podmoskove-1974795014.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), виталий холдин
Московская область (Подмосковье), Виталий Холдин, Новости Подмосковья