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Свыше 51 тысячи учащихся прошли профосмотры на наркотики в Подмосковье - РИА Новости, 26.09.2024
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Новости Подмосковья
 
12:57 26.09.2024 (обновлено: 18:22 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/podmoskove-1974828563.html
Свыше 51 тысячи учащихся прошли профосмотры на наркотики в Подмосковье
Свыше 51 тысячи учащихся прошли профосмотры на наркотики в Подмосковье - РИА Новости, 26.09.2024
Свыше 51 тысячи учащихся прошли профосмотры на наркотики в Подмосковье
Более 51 тысячи медицинских профосмотров школьников и студентов было проведено в Подмосковье для раннего выявления незаконного потребления наркотических средств РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T12:57
2024-09-26T18:22
московская область (подмосковье)
виталий холдин
новости подмосковья
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Более 51 тысячи медицинских профосмотров школьников и студентов было проведено в Подмосковье для раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Благодаря проведению таких профосмотров, мы можем выявить факт употребления детьми и подростками психоактивных веществ, а значит своевременно оказать им квалифицированную наркологическую помощь. Всего с начала этого года было проведено более 51 тысячи профосмотров, из них более 45,7 тысячи школьникам и более 5,3 тысячи студентам", - рассказал главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин, его слова приводит пресс-служба. Такие осмотры проводятся только специалистами наркологической службы на условиях добровольности, конфиденциальности, строгом соблюдении врачебной тайны с помощью приборов экспресс-анализаторов. Сведения о результатах являются конфиденциальными и не разглашаются.
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московская область (подмосковье), виталий холдин
Московская область (Подмосковье), Виталий Холдин, Новости Подмосковья

Свыше 51 тысячи учащихся прошли профосмотры на наркотики в Подмосковье

© РИА Новости / Алексей СухоруковИсследование в лаборатории на наличие наркотических веществ
Исследование в лаборатории на наличие наркотических веществ - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Исследование в лаборатории на наличие наркотических веществ
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Более 51 тысячи медицинских профосмотров школьников и студентов было проведено в Подмосковье для раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Благодаря проведению таких профосмотров, мы можем выявить факт употребления детьми и подростками психоактивных веществ, а значит своевременно оказать им квалифицированную наркологическую помощь. Всего с начала этого года было проведено более 51 тысячи профосмотров, из них более 45,7 тысячи школьникам и более 5,3 тысячи студентам", - рассказал главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин, его слова приводит пресс-служба.
Такие осмотры проводятся только специалистами наркологической службы на условиях добровольности, конфиденциальности, строгом соблюдении врачебной тайны с помощью приборов экспресс-анализаторов.
Сведения о результатах являются конфиденциальными и не разглашаются.
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Более 200 тысяч человек прошли репродуктивную диспансеризацию в Подмосковье
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Виталий Холдин
 
 
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