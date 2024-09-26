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"Осенний гастропутеводитель" по паркам выпустили в Подмосковье - РИА Новости, 26.09.2024
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Новости Подмосковья
 
12:00 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/podmoskove-1974804991.html
"Осенний гастропутеводитель" по паркам выпустили в Подмосковье
"Осенний гастропутеводитель" по паркам выпустили в Подмосковье - РИА Новости, 26.09.2024
"Осенний гастропутеводитель" по паркам выпустили в Подмосковье
"Осенний гастропутеводитель", который выпустила АНО "МосОблПарк", представила подборку кафе и ресторанов, а также эксклюзивное меню в парках Подмосковья,... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T12:00
2024-09-26T12:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. "Осенний гастропутеводитель", который выпустила АНО "МосОблПарк", представила подборку кафе и ресторанов, а также эксклюзивное меню в парках Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. "Рестораны и кафе стали неотъемлемой частью парковой культуры Подмосковья. Только в этом году в парках открылись три новых заведения", ― рассказала директор АНО "МосОблПарк" Ксения Васильева, ее слова приводит пресс-служба. Путеводитель доступен на официальной странице АНО "МосОблПарк" "ВКонтакте" и на "Дзене". В "Осенний гастропутеводитель" вошли более 10 заведений. Среди них заведения в парках Балашихи, Раменского, Павловского Посада, Домодедова и других муниципалитетах.
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московская область (подмосковье), балашиха, раменский
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Балашиха, Раменский

"Осенний гастропутеводитель" по паркам выпустили в Подмосковье

© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области"Осенний гастропутеводитель" по паркам выпустили в Подмосковье
Осенний гастропутеводитель по паркам выпустили в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области
"Осенний гастропутеводитель" по паркам выпустили в Подмосковье
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. "Осенний гастропутеводитель", который выпустила АНО "МосОблПарк", представила подборку кафе и ресторанов, а также эксклюзивное меню в парках Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
"Рестораны и кафе стали неотъемлемой частью парковой культуры Подмосковья. Только в этом году в парках открылись три новых заведения", ― рассказала директор АНО "МосОблПарк" Ксения Васильева, ее слова приводит пресс-служба.
Путеводитель доступен на официальной странице АНО "МосОблПарк" "ВКонтакте" и на "Дзене".
В "Осенний гастропутеводитель" вошли более 10 заведений. Среди них заведения в парках Балашихи, Раменского, Павловского Посада, Домодедова и других муниципалитетах.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)БалашихаРаменский
 
 
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