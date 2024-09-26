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Ремесленников Липецкой области поддержат на законодательном уровне - РИА Новости, 26.09.2024
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Липецкая область
 
16:04 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/podderzhka-1974887726.html
Ремесленников Липецкой области поддержат на законодательном уровне
Ремесленников Липецкой области поддержат на законодательном уровне - РИА Новости, 26.09.2024
Ремесленников Липецкой области поддержат на законодательном уровне
В рамках поддержки малого и среднего предпринимательства власти Липецкой области планируют разработать законодательную базу для создания в регионе комфортной... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T16:04
2024-09-26T16:04
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 26 сен - РИА Новости. В рамках поддержки малого и среднего предпринимательства власти Липецкой области планируют разработать законодательную базу для создания в регионе комфортной среды для развития креативных индустрий и ремесленничества, сообщил глава региона Игорь Артамонов. По мнению губернатора, работа в этом направлении позволит привлечь в региональный бюджет дополнительные налоговые поступления, так как статус ремесленника подразумевает обязательный ремесленный сбор. Первыми шагами в реализации проекта станет организация мероприятий межрегионального значения, фестивалей, а также создание ремесленного центра, который позволит не только привлечь туристов, но и займется дополнительным профессиональным образованием школьников для овладения навыками ремесленного мастерства. "Липецкая область активно развивает проекты системы занятости по созданию комфортных условий для ведения предпринимательской деятельности. Меры поддержки МСП каждый год пересматриваются и совершенствуются с учетом текущих реалий. Сейчас пристальное внимание уделяется креативным индустриям, поскольку многие липчане занимаются бизнесом в этой сфере. Они воплощают в жизнь интересные идеи, которые востребованы у жителей региона, а значит они полезные и нужные. Будем им помогать", – прокомментировал Артамонов.
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов

Ремесленников Липецкой области поддержат на законодательном уровне

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 26 сен - РИА Новости. В рамках поддержки малого и среднего предпринимательства власти Липецкой области планируют разработать законодательную базу для создания в регионе комфортной среды для развития креативных индустрий и ремесленничества, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По мнению губернатора, работа в этом направлении позволит привлечь в региональный бюджет дополнительные налоговые поступления, так как статус ремесленника подразумевает обязательный ремесленный сбор.
Первыми шагами в реализации проекта станет организация мероприятий межрегионального значения, фестивалей, а также создание ремесленного центра, который позволит не только привлечь туристов, но и займется дополнительным профессиональным образованием школьников для овладения навыками ремесленного мастерства.
"Липецкая область активно развивает проекты системы занятости по созданию комфортных условий для ведения предпринимательской деятельности. Меры поддержки МСП каждый год пересматриваются и совершенствуются с учетом текущих реалий. Сейчас пристальное внимание уделяется креативным индустриям, поскольку многие липчане занимаются бизнесом в этой сфере. Они воплощают в жизнь интересные идеи, которые востребованы у жителей региона, а значит они полезные и нужные. Будем им помогать", – прокомментировал Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
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