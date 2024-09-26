https://ria.ru/20240926/peskov-1974828017.html
Песков ответил на вопрос о планах по наращиванию ядерных арсеналов
Песков ответил на вопрос о планах по наращиванию ядерных арсеналов - РИА Новости, 26.09.2024
Песков ответил на вопрос о планах по наращиванию ядерных арсеналов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что о планах РФ наращивать ядерные арсеналы не говорилось, заявлений на этот счет не было. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T12:55
2024-09-26T12:55
2024-09-26T12:55
россия
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_dc06bde45a94f916f077fd21b5eb7771.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что о планах РФ наращивать ядерные арсеналы не говорилось, заявлений на этот счет не было. Президент России Владимир Путин в среду на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. "Нет, о таких планов не говорилось, никаких заявлений на этот счет не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о ядерных арсеналах.
https://ria.ru/20240926/rossiya-1974816257.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_25ce970943c186c3439b560dd896b4bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков ответил на вопрос о планах по наращиванию ядерных арсеналов
Песков: о планах России наращивать ядерные арсеналы не говорилось