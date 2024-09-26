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Песков ответил на вопрос о планах по наращиванию ядерных арсеналов - РИА Новости, 26.09.2024
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12:55 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/peskov-1974828017.html
Песков ответил на вопрос о планах по наращиванию ядерных арсеналов
Песков ответил на вопрос о планах по наращиванию ядерных арсеналов - РИА Новости, 26.09.2024
Песков ответил на вопрос о планах по наращиванию ядерных арсеналов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что о планах РФ наращивать ядерные арсеналы не говорилось, заявлений на этот счет не было. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T12:55
2024-09-26T12:55
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что о планах РФ наращивать ядерные арсеналы не говорилось, заявлений на этот счет не было. Президент России Владимир Путин в среду на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. "Нет, о таких планов не говорилось, никаких заявлений на этот счет не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о ядерных арсеналах.
https://ria.ru/20240926/rossiya-1974816257.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков ответил на вопрос о планах по наращиванию ядерных арсеналов

Песков: о планах России наращивать ядерные арсеналы не говорилось

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что о планах РФ наращивать ядерные арсеналы не говорилось, заявлений на этот счет не было.
Президент России Владимир Путин в среду на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету.
"Нет, о таких планов не говорилось, никаких заявлений на этот счет не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о ядерных арсеналах.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
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