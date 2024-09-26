https://ria.ru/20240926/peskov-1974827318.html

Песков назвал ядерную триаду гарантом ядерного сдерживания

Песков назвал ядерную триаду гарантом ядерного сдерживания - РИА Новости, 26.09.2024

Песков назвал ядерную триаду гарантом ядерного сдерживания

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что ядерная триада России – абсолютный гарант ядерного сдерживания. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T12:52

2024-09-26T12:52

2024-09-26T12:52

цены на нефть

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что ядерная триада России – абсолютный гарант ядерного сдерживания. Президент России Владимир Путин в среду на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. "Президент сказал, что наша ядерная триада является гарантом ядерного сдерживания", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

https://ria.ru/20240926/rossiya-1974816257.html

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цены на нефть, россия, дмитрий песков, владимир путин