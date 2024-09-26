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Песков назвал ядерную триаду гарантом ядерного сдерживания - РИА Новости, 26.09.2024
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12:52 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/peskov-1974827318.html
Песков назвал ядерную триаду гарантом ядерного сдерживания
Песков назвал ядерную триаду гарантом ядерного сдерживания - РИА Новости, 26.09.2024
Песков назвал ядерную триаду гарантом ядерного сдерживания
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что ядерная триада России – абсолютный гарант ядерного сдерживания. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T12:52
2024-09-26T12:52
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что ядерная триада России – абсолютный гарант ядерного сдерживания. Президент России Владимир Путин в среду на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. "Президент сказал, что наша ядерная триада является гарантом ядерного сдерживания", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.
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цены на нефть, россия, дмитрий песков, владимир путин
Цены на нефть, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков назвал ядерную триаду гарантом ядерного сдерживания

Песков назвал ядерную триаду России абсолютным гарантом ядерного сдерживания

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что ядерная триада России – абсолютный гарант ядерного сдерживания.
Президент России Владимир Путин в среду на заседании постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету.
"Президент сказал, что наша ядерная триада является гарантом ядерного сдерживания", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
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