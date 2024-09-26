https://ria.ru/20240926/patrushev-1974928158.html

Патрушев обсудил добычу полезных ископаемых с главой Запорожской области

Патрушев обсудил добычу полезных ископаемых с главой Запорожской области - РИА Новости, 26.09.2024

Патрушев обсудил добычу полезных ископаемых с главой Запорожской области

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев обсудил добычу полезных ископаемых на территории Запорожской области с губернатором региона Евгением Балицким в ходе рабочей... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T18:18

2024-09-26T18:18

2024-09-26T18:18

россия

запорожская область

дмитрий патрушев

евгений балицкий

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев обсудил добычу полезных ископаемых на территории Запорожской области с губернатором региона Евгением Балицким в ходе рабочей встречи, сообщили в пресс-службе аппарата вице-премьера. "Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев провел рабочую встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким. Стороны обсудили вопросы добычи полезных ископаемых на территории региона", - сказали в пресс-службе. Кроме того, на встрече отметили, что местное месторождение марганца способно полностью обеспечить сырьем внутренние потребности и экспортный потенциал России. В пресс-службе уточнили, что встреча состоялась в преддверии Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией, который отмечается 30 сентября.

https://ria.ru/20240923/okhota-1974295189.html

россия

запорожская область

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россия, запорожская область, дмитрий патрушев, евгений балицкий