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Спикер нижегородского парламента предложил усилить господдержку многодетных - РИА Новости, 26.09.2024
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Нижегородская область
 
20:41 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/parlament-1974947256.html
Спикер нижегородского парламента предложил усилить господдержку многодетных
Спикер нижегородского парламента предложил усилить господдержку многодетных - РИА Новости, 26.09.2024
Спикер нижегородского парламента предложил усилить господдержку многодетных
Нужно усовершенствовать существующую государственную поддержку многодетных семей, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T20:41
2024-09-26T20:41
нижегородская область
общество
нижегородская область
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сен — РИА Новости. Нужно усовершенствовать существующую государственную поддержку многодетных семей, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Социальную политику в отношении многодетных матерей обсудили в законодательном собрании Нижегородской области на круглом столе, участниками которого стали сами женщины, а также депутаты регионального парламента, представители областного правительства и Нижегородского совета женщин. "Участники круглого стола обсудили существующие меры социальной поддержки многодетных семей Нижегородской области, включая единовременные выплаты на рождение третьего и последующих детей, компенсации за обучение и жилищные сертификаты. Также была рассмотрена возможность получения второго земельного участка и увеличение его предельного размера", - говорится в сообщении пресс-службы законодательного собрания региона. Важным аспектом стало уточнение статуса многодетной семьи, что позволит расширить доступ к социальной помощи. "Сегодня мы обсудили более 30 действующих мер социальной поддержки многодетных семей и выявили необходимость в их доработке, а в отдельных случаях — в полном пересмотре. Семьи разные, но проблемы у всех одинаковые: это обеспечение доступного жилья, решение транспортных вопросов, а также различные виды доплат и компенсаций. Задача государства — сделать многодетную семью нормой в обществе, ведь это не только способ решения демографической проблемы, но и важный вклад в воспитание наших детей. Совместно с правительством мы разрабатываем большой пакет документов, включающий как существующие меры поддержки, так и совершенно новые инициативы", - цитирует пресс-служба слова Люлина. Круглый стол стал платформой для диалога между властью и семьями, позволяя услышать мнения тех, кто сталкивается с вопросами материнства и воспитания детей. Так, мама шестерых детей из Дзержинска Ольга Максименко выступила с предложением показывать в СМИ примеры успешных многодетных семей, чтобы они не ассоциировались у молодежи с бедностью и трудностями. Как отметили в региональном министерстве социальной политики, за последние семь лет число многодетных семей в Нижегородской области увеличилось более чем на 10 тысяч, сегодня таких семей в регионе - 31 869. "В Год семьи в регионе активно ведётся разработка новых мер поддержки многодетных семей. В рамках открытого диалога с многодетными мамами мы услышали очень интересные предложения по укреплению и популяризации статуса многодетности в регионе, а также поддержки таких семей. Вместе с коллегами из законодательного собрания проработаем реализацию этих инициатив", - приводятся в сообщении слова министра социальной политики Нижегородской области Игоря Седых.
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общество, нижегородская область, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
Нижегородская область, Общество, Нижегородская область, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)

Спикер нижегородского парламента предложил усилить господдержку многодетных

© Фото : предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской областиПредседатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой законодательного собрания Нижегородской области
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сен — РИА Новости. Нужно усовершенствовать существующую государственную поддержку многодетных семей, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
Социальную политику в отношении многодетных матерей обсудили в законодательном собрании Нижегородской области на круглом столе, участниками которого стали сами женщины, а также депутаты регионального парламента, представители областного правительства и Нижегородского совета женщин.
"Участники круглого стола обсудили существующие меры социальной поддержки многодетных семей Нижегородской области, включая единовременные выплаты на рождение третьего и последующих детей, компенсации за обучение и жилищные сертификаты. Также была рассмотрена возможность получения второго земельного участка и увеличение его предельного размера", - говорится в сообщении пресс-службы законодательного собрания региона.
Важным аспектом стало уточнение статуса многодетной семьи, что позволит расширить доступ к социальной помощи.
"Сегодня мы обсудили более 30 действующих мер социальной поддержки многодетных семей и выявили необходимость в их доработке, а в отдельных случаях — в полном пересмотре. Семьи разные, но проблемы у всех одинаковые: это обеспечение доступного жилья, решение транспортных вопросов, а также различные виды доплат и компенсаций. Задача государства — сделать многодетную семью нормой в обществе, ведь это не только способ решения демографической проблемы, но и важный вклад в воспитание наших детей. Совместно с правительством мы разрабатываем большой пакет документов, включающий как существующие меры поддержки, так и совершенно новые инициативы", - цитирует пресс-служба слова Люлина.
Круглый стол стал платформой для диалога между властью и семьями, позволяя услышать мнения тех, кто сталкивается с вопросами материнства и воспитания детей. Так, мама шестерых детей из Дзержинска Ольга Максименко выступила с предложением показывать в СМИ примеры успешных многодетных семей, чтобы они не ассоциировались у молодежи с бедностью и трудностями.
Как отметили в региональном министерстве социальной политики, за последние семь лет число многодетных семей в Нижегородской области увеличилось более чем на 10 тысяч, сегодня таких семей в регионе - 31 869.
"В Год семьи в регионе активно ведётся разработка новых мер поддержки многодетных семей. В рамках открытого диалога с многодетными мамами мы услышали очень интересные предложения по укреплению и популяризации статуса многодетности в регионе, а также поддержки таких семей. Вместе с коллегами из законодательного собрания проработаем реализацию этих инициатив", - приводятся в сообщении слова министра социальной политики Нижегородской области Игоря Седых.
 
Нижегородская областьОбществоНижегородская областьЕвгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)
 
 
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