https://ria.ru/20240926/parlament-1974947256.html

Спикер нижегородского парламента предложил усилить господдержку многодетных

Спикер нижегородского парламента предложил усилить господдержку многодетных - РИА Новости, 26.09.2024

Спикер нижегородского парламента предложил усилить господдержку многодетных

Нужно усовершенствовать существующую государственную поддержку многодетных семей, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T20:41

2024-09-26T20:41

2024-09-26T20:41

нижегородская область

общество

нижегородская область

евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908410649_0:92:1024:668_1920x0_80_0_0_b992fce50d01a3eb638a08a78622c8ae.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сен — РИА Новости. Нужно усовершенствовать существующую государственную поддержку многодетных семей, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Социальную политику в отношении многодетных матерей обсудили в законодательном собрании Нижегородской области на круглом столе, участниками которого стали сами женщины, а также депутаты регионального парламента, представители областного правительства и Нижегородского совета женщин. "Участники круглого стола обсудили существующие меры социальной поддержки многодетных семей Нижегородской области, включая единовременные выплаты на рождение третьего и последующих детей, компенсации за обучение и жилищные сертификаты. Также была рассмотрена возможность получения второго земельного участка и увеличение его предельного размера", - говорится в сообщении пресс-службы законодательного собрания региона. Важным аспектом стало уточнение статуса многодетной семьи, что позволит расширить доступ к социальной помощи. "Сегодня мы обсудили более 30 действующих мер социальной поддержки многодетных семей и выявили необходимость в их доработке, а в отдельных случаях — в полном пересмотре. Семьи разные, но проблемы у всех одинаковые: это обеспечение доступного жилья, решение транспортных вопросов, а также различные виды доплат и компенсаций. Задача государства — сделать многодетную семью нормой в обществе, ведь это не только способ решения демографической проблемы, но и важный вклад в воспитание наших детей. Совместно с правительством мы разрабатываем большой пакет документов, включающий как существующие меры поддержки, так и совершенно новые инициативы", - цитирует пресс-служба слова Люлина. Круглый стол стал платформой для диалога между властью и семьями, позволяя услышать мнения тех, кто сталкивается с вопросами материнства и воспитания детей. Так, мама шестерых детей из Дзержинска Ольга Максименко выступила с предложением показывать в СМИ примеры успешных многодетных семей, чтобы они не ассоциировались у молодежи с бедностью и трудностями. Как отметили в региональном министерстве социальной политики, за последние семь лет число многодетных семей в Нижегородской области увеличилось более чем на 10 тысяч, сегодня таких семей в регионе - 31 869. "В Год семьи в регионе активно ведётся разработка новых мер поддержки многодетных семей. В рамках открытого диалога с многодетными мамами мы услышали очень интересные предложения по укреплению и популяризации статуса многодетности в регионе, а также поддержки таких семей. Вместе с коллегами из законодательного собрания проработаем реализацию этих инициатив", - приводятся в сообщении слова министра социальной политики Нижегородской области Игоря Седых.

нижегородская область

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общество, нижегородская область, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)