https://ria.ru/20240926/ogovorka-1974735228.html

Байден во время выступления на полях ГА ООН забыл, где находится

Байден во время выступления на полях ГА ООН забыл, где находится - РИА Новости, 26.09.2024

Байден во время выступления на полях ГА ООН забыл, где находится

Президент США Джо Байден оговорился перед участниками подписания декларации о поддержке Украины в Нью-Йорке, заявив, что мероприятие проходит в Вашингтоне. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T03:02

2024-09-26T03:02

2024-09-26T05:20

украина

в мире

джо байден

оон

g7

генеральная ассамблея оон

сергей лавров

нью-йорк (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974475190_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8019be9bcc52323f819243014109ec70.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 26 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден оговорился перед участниками подписания декларации о поддержке Украины в Нью-Йорке, заявив, что мероприятие проходит в Вашингтоне. "Добро пожаловать в Вашингтон", - заявил он, находясь в отеле Нью-Йорка, где проходит церемония присоединения к декларации G7 на полях Генассамблеи ООН. Американский лидер не поправил себя и продолжил выступление. Как сообщили ранее в Белом доме, только около 30 стран из 193 членов ООН поддержали декларацию G7 о поддержке восстановления Украины. Декларация, как следует из представленного документа, подтверждает все прежние обещания "Большой семерки" по поддержке Киева, ранее уже неоднократно озвученные Западом. Генеральная Ассамблея ООН во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.

https://ria.ru/20240630/bayden-1956392247.html

https://ria.ru/20231025/bayden-1905268169.html

украина

нью-йорк (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, в мире, джо байден, оон, g7, генеральная ассамблея оон, сергей лавров, нью-йорк (город), сша