Байден во время выступления на полях ГА ООН забыл, где находится
Байден на ГА ООН в Нью-Йорке оговорился и заявил, что находится в Вашингтоне
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Джо Байден во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Джо Байден во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 26 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден оговорился перед участниками подписания декларации о поддержке Украины в Нью-Йорке, заявив, что мероприятие проходит в Вашингтоне.
"Добро пожаловать в Вашингтон", - заявил он, находясь в отеле Нью-Йорка, где проходит церемония присоединения к декларации G7 на полях Генассамблеи ООН.
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Американский лидер не поправил себя и продолжил выступление.
Как сообщили ранее в Белом доме, только около 30 стран из 193 членов ООН поддержали декларацию G7 о поддержке восстановления Украины. Декларация, как следует из представленного документа, подтверждает все прежние обещания "Большой семерки" по поддержке Киева, ранее уже неоднократно озвученные Западом.
Генеральная Ассамблея ООН во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
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