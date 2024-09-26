https://ria.ru/20240926/obsuzhdenie-1974734223.html
Лавров и Сийярто обсудили ситуацию на Украине
Лавров и Сийярто обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 26.09.2024
Лавров и Сийярто обсудили ситуацию на Украине
Главы МИД России и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто обсудили на встрече в ООН ситуацию вокруг Украины, говорится в сообщении российского МИД. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T02:28
2024-09-26T02:28
2024-09-26T02:47
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Главы МИД России и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто обсудили на встрече в ООН ситуацию вокруг Украины, говорится в сообщении российского МИД. Встреча министров прошла "на полях" недели высокого уровня сессии ГА ООН. "Проведена "сверка часов" по широкому кругу практических вопросов двустороннего взаимодействия с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых на встрече президента Российской Федерации Путина и премьер-министра Венгрии Орбана 5 июля в Москве", - говорится в сообщении МИД по итогам встречи. "Состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам деятельности ООН и актуальным международным проблемам, включая ситуацию вокруг Украины", - добавили в российском министерстве."Это всегда хорошо - разговаривать, потому что это в интересах моей страны - продолжать честное общение с РФ", - сказал глава МИД Венгрии журналистам после переговоров с Лавровым.Сийярто рассказал, что работает с российским министром уже 10 лет. "И я не могу сказать плохого слова о наших отношениях. Они всегда были основаны на взаимном уважении", - подчеркнул он.Венгерский министр выразил уверенность, что "другие страны должны понимать необходимость выстраивания взаимоуважительных и взаимовыгодных отношений с Москвой". "Наша цель - это усилить отношения во всех сферах, которые не влияют на санкции", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240926/siyyarto-1974733431.html
https://ria.ru/20240926/lavrov-1974732837.html
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украина, венгрия, сергей лавров, петер сийярто, оон, россия
Украина, Венгрия, Сергей Лавров, Петер Сийярто, ООН, Россия
Лавров и Сийярто обсудили ситуацию на Украине
Лавров и Сийярто обсудили на встрече в ООН ситуацию на Украине
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Главы МИД России и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто обсудили на встрече в ООН ситуацию вокруг Украины, говорится в сообщении российского МИД.
Встреча министров прошла "на полях" недели высокого уровня сессии ГА ООН.
"Проведена "сверка часов" по широкому кругу практических вопросов двустороннего взаимодействия с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых на встрече президента Российской Федерации Путина и премьер-министра Венгрии Орбана 5 июля в Москве", - говорится в сообщении МИД по итогам встречи.
"Состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам деятельности ООН и актуальным международным проблемам, включая ситуацию вокруг Украины", - добавили в российском министерстве.
"Это всегда хорошо - разговаривать, потому что это в интересах моей страны - продолжать честное общение с РФ", - сказал глава МИД Венгрии журналистам после переговоров с Лавровым.
Сийярто рассказал, что работает с российским министром уже 10 лет. "И я не могу сказать плохого слова о наших отношениях. Они всегда были основаны на взаимном уважении", - подчеркнул он.
Венгерский министр выразил уверенность, что "другие страны должны понимать необходимость выстраивания взаимоуважительных и взаимовыгодных отношений с Москвой". "Наша цель - это усилить отношения во всех сферах, которые не влияют на санкции", - подчеркнул он.