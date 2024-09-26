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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 26.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:27 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/obstrel-1974767641.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 26.09.2024
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска с утра выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T10:27
2024-09-26T10:27
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
донецкая народная республика
стирол
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 26 сен – РИА Новости. Украинские войска с утра выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05:00 – населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Отмечается, что за полчаса с 8.10 было выпущено пять таких же снарядов по Донецку и Горловке и сбросили один снаряд с беспилотника по Никитовскому району Горловки. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240310/obstrel-1932115156.html
https://ria.ru/20240817/obstrel-1966827067.html
донецк
горловка
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донецк, горловка, донецкая народная республика, стирол, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, Стирол, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

ВСУ с утра выпустили восемь натовских снарядов по Донецку и Горловке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки на месте обстрела в Донецке
Осколки на месте обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки на месте обстрела в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 сен – РИА Новости. Украинские войска с утра выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05:00 – населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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Отмечается, что за полчаса с 8.10 было выпущено пять таких же снарядов по Донецку и Горловке и сбросили один снаряд с беспилотника по Никитовскому району Горловки.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСтиролНАТОПроисшествия
 
 
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