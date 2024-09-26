Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
ВСУ с утра выпустили восемь натовских снарядов по Донецку и Горловке
Осколки на месте обстрела в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 сен – РИА Новости. Украинские войска с утра выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05:00 – населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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Отмечается, что за полчаса с 8.10 было выпущено пять таких же снарядов по Донецку и Горловке и сбросили один снаряд с беспилотника по Никитовскому району Горловки.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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