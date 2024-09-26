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В ОАЭ четверо военнослужащих погибли при транспортировке боеприпасов
В ОАЭ четверо военнослужащих погибли при транспортировке боеприпасов - РИА Новости, 26.09.2024
В ОАЭ четверо военнослужащих погибли при транспортировке боеприпасов
Министерство обороны ОАЭ заявило, что инцидент, приведший днем ранее к гибели четырех военнослужащих, произошел в ходе транспортировки боеприпасов, сообщает в... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T16:45
2024-09-26T16:45
2024-09-26T17:13
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ДУБАЙ, 26 сен - РИА Новости. Министерство обороны ОАЭ заявило, что инцидент, приведший днем ранее к гибели четырех военнослужащих, произошел в ходе транспортировки боеприпасов, сообщает в четверг эмиратское информационное агентство WAM. "Мы выражаем соболезнования близким военнослужащих, которые пожертвовали своими жизнями в ходе выполнения задачи по транспортировке боеприпасов на одной из военных баз на территории страны", - заявил заместитель министра обороны ОАЭ Матар аль-Захири. По его словам, раненные в результате инцидента находятся на лечении в ОАЭ. Ранее сообщалось, что еще девять военнослужащих получили ранения.
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в мире, оаэ, происшествия
В мире, ОАЭ, Происшествия
В ОАЭ четверо военнослужащих погибли при транспортировке боеприпасов
WAM: четверо военнослужащих погибли при транспортировке боеприпасов в ОАЭ