https://ria.ru/20240926/oae-1974902037.html

В ОАЭ четверо военнослужащих погибли при транспортировке боеприпасов

В ОАЭ четверо военнослужащих погибли при транспортировке боеприпасов - РИА Новости, 26.09.2024

В ОАЭ четверо военнослужащих погибли при транспортировке боеприпасов

Министерство обороны ОАЭ заявило, что инцидент, приведший днем ранее к гибели четырех военнослужащих, произошел в ходе транспортировки боеприпасов, сообщает в... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T16:45

2024-09-26T16:45

2024-09-26T17:13

в мире

оаэ

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101502/90/1015029046_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_76cf12f8766637c5d76f364f9f77a05d.jpg

ДУБАЙ, 26 сен - РИА Новости. Министерство обороны ОАЭ заявило, что инцидент, приведший днем ранее к гибели четырех военнослужащих, произошел в ходе транспортировки боеприпасов, сообщает в четверг эмиратское информационное агентство WAM. "Мы выражаем соболезнования близким военнослужащих, которые пожертвовали своими жизнями в ходе выполнения задачи по транспортировке боеприпасов на одной из военных баз на территории страны", - заявил заместитель министра обороны ОАЭ Матар аль-Захири. По его словам, раненные в результате инцидента находятся на лечении в ОАЭ. Ранее сообщалось, что еще девять военнослужащих получили ранения.

https://ria.ru/20240924/livan-1974330461.html

оаэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, оаэ, происшествия