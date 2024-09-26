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Россия остается надежным поставщиком нефти и газа в Венгрию, заявил Новак - РИА Новости, 26.09.2024
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17:18 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/novak-1974909770.html
Россия остается надежным поставщиком нефти и газа в Венгрию, заявил Новак
Россия остается надежным поставщиком нефти и газа в Венгрию, заявил Новак - РИА Новости, 26.09.2024
Россия остается надежным поставщиком нефти и газа в Венгрию, заявил Новак
Россия остается надежным поставщиком нефти и газа в Венгрию, страны продолжат развивать отношения в энергетике, заявил вице-премьер Александр Новак во время... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T17:18
2024-09-26T17:18
экономика
цены на нефть
венгрия
россия
москва
александр новак
турецкий поток
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия остается надежным поставщиком нефти и газа в Венгрию, страны продолжат развивать отношения в энергетике, заявил вице-премьер Александр Новак во время выступления на Российской энергетической неделе. "Несмотря на все трудности и проблемы вокруг санкционных ограничений и всего остального, Россия продолжает оставаться надежным поставщиком ресурсов в Венгрию. Речь идет о нефти, по нефтепроводу "Дружба", о поставке газа через "Турецкий поток", – сказал он во время сессии "Мировая энергетика как основа экономического роста и благополучия: в поисках баланса". Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240926/novak-1974884092.html
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экономика, цены на нефть, венгрия, россия, москва, александр новак, турецкий поток
Экономика, Цены на нефть, Венгрия, Россия, Москва, Александр Новак, Турецкий поток
Россия остается надежным поставщиком нефти и газа в Венгрию, заявил Новак

Новак: Россия остается надежным поставщиком нефти и газа в Венгрию

© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия остается надежным поставщиком нефти и газа в Венгрию, страны продолжат развивать отношения в энергетике, заявил вице-премьер Александр Новак во время выступления на Российской энергетической неделе.
"Несмотря на все трудности и проблемы вокруг санкционных ограничений и всего остального, Россия продолжает оставаться надежным поставщиком ресурсов в Венгрию. Речь идет о нефти, по нефтепроводу "Дружба", о поставке газа через "Турецкий поток", – сказал он во время сессии "Мировая энергетика как основа экономического роста и благополучия: в поисках баланса".
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Новак заявил о риске мирового дефицита энергоресурсов
Вчера, 15:49
 
ЭкономикаЦены на нефтьВенгрияРоссияМоскваАлександр НовакТурецкий поток
 
 
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