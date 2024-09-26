https://ria.ru/20240926/nigeriya-1974935779.html

Десять кораблей ВМС Нигерии отправились на учения, сообщили СМИ

Десять кораблей ВМС Нигерии отправились на учения, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.09.2024

Десять кораблей ВМС Нигерии отправились на учения, сообщили СМИ

Десять кораблей ВМС Нигерии отправились на учения Sea Guard 2024 по пресечению кражи сырой нефти и других преступлений в территориальных водах страны, сообщает... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T19:04

2024-09-26T19:04

2024-09-26T20:02

в мире

нигерия

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Десять кораблей ВМС Нигерии отправились на учения Sea Guard 2024 по пресечению кражи сырой нефти и других преступлений в территориальных водах страны, сообщает издание Premium Times."Десять элитных военных кораблей ВМС Нигерии были отправлены для участия в специальных морских учениях, направленных на борьбу с хищениями нефти и другими морскими преступлениями в территориальных водах страны", - пишет издание.Кроме кораблей в трехдневных учениях примут участие вертолеты и силы морской разведки.

https://ria.ru/20240919/niger-1973542736.html

нигерия

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в мире, нигерия