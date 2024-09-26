https://ria.ru/20240926/nigeriya-1974935779.html
Десять кораблей ВМС Нигерии отправились на учения, сообщили СМИ
Десять кораблей ВМС Нигерии отправились на учения, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.09.2024
Десять кораблей ВМС Нигерии отправились на учения, сообщили СМИ
Десять кораблей ВМС Нигерии отправились на учения Sea Guard 2024 по пресечению кражи сырой нефти и других преступлений в территориальных водах страны, сообщает... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T19:04
2024-09-26T19:04
2024-09-26T20:02
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нигерия
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Десять кораблей ВМС Нигерии отправились на учения Sea Guard 2024 по пресечению кражи сырой нефти и других преступлений в территориальных водах страны, сообщает издание Premium Times."Десять элитных военных кораблей ВМС Нигерии были отправлены для участия в специальных морских учениях, направленных на борьбу с хищениями нефти и другими морскими преступлениями в территориальных водах страны", - пишет издание.Кроме кораблей в трехдневных учениях примут участие вертолеты и силы морской разведки.
https://ria.ru/20240919/niger-1973542736.html
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в мире, нигерия
Десять кораблей ВМС Нигерии отправились на учения, сообщили СМИ
Premium Times: десять кораблей ВМС Нигерии отправились на учения