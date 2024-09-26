https://ria.ru/20240926/nabiullina-1974902959.html
Набиуллина заявила о росте кредитного мошенничества в России
Набиуллина заявила о росте кредитного мошенничества в России - РИА Новости, 26.09.2024
Набиуллина заявила о росте кредитного мошенничества в России
Кредитное мошенничество растет в России, нужно вводить период охлаждения на выдачу ссуд от 50 тысяч рублей, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на XXI РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T16:49
2024-09-26T16:49
2024-09-26T17:10
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Кредитное мошенничество растет в России, нужно вводить период охлаждения на выдачу ссуд от 50 тысяч рублей, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на XXI Международном банковском форуме."Мы ввели с вами период охлаждения по переводам, и мы видим, что это срабатывает, видим, как растет кредитное мошенничество, я убеждена, что надо вводить период охлаждения. И должны быть точки отсечения… Потому что многие коллеги из банков подходили и говорили: "Все-таки не делайте для всех период охлаждения. Вот человеку небольшой кредит нужен в потребностях таких жизненных, а ему надо будет ждать". Давайте для маленьких кредитов сделаем, что период охлаждения… около 50 тысяч", - сказала она."Для некоторых это и то большой кредит, но, допустим, 50 тысяч без периода охлаждения… Период охлаждения делать по всем кредитам по умолчанию или там, где есть некие признаки мошенничества? Мы понимаем, что признаки мошенничества – мошенники у нас изобретательные – эти признаки мошенничества еще должны нами пониматься как признаки, поэтому я считаю, что нужно вводить по умолчанию, безотносительно признаков мошенничества", - добавила она.
https://realty.ria.ru/20240926/nabiullina-1974879340.html
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина заявила о росте кредитного мошенничества в России
Набиуллина: нужен период охлаждения на выдачу ссуд для борьбы с мошенничеством
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Кредитное мошенничество растет в России, нужно вводить период охлаждения на выдачу ссуд от 50 тысяч рублей, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на XXI Международном банковском форуме.
"Мы ввели с вами период охлаждения по переводам, и мы видим, что это срабатывает, видим, как растет кредитное мошенничество, я убеждена, что надо вводить период охлаждения. И должны быть точки отсечения… Потому что многие коллеги из банков подходили и говорили: "Все-таки не делайте для всех период охлаждения. Вот человеку небольшой кредит нужен в потребностях таких жизненных, а ему надо будет ждать". Давайте для маленьких кредитов сделаем, что период охлаждения… около 50 тысяч", - сказала она.
"Для некоторых это и то большой кредит, но, допустим, 50 тысяч без периода охлаждения… Период охлаждения делать по всем кредитам по умолчанию или там, где есть некие признаки мошенничества? Мы понимаем, что признаки мошенничества – мошенники у нас изобретательные – эти признаки мошенничества еще должны нами пониматься как признаки, поэтому я считаю, что нужно вводить по умолчанию, безотносительно признаков мошенничества", - добавила она.