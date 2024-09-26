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Банк России и столичный ДИПП договорились о проведении исследования - РИА Новости, 26.09.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:00 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/moskva-1974757061.html
Банк России и столичный ДИПП договорились о проведении исследования
Банк России и столичный ДИПП договорились о проведении исследования - РИА Новости, 26.09.2024
Банк России и столичный ДИПП договорились о проведении исследования
Банк России и департамент инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы договорились проводить аналитические исследования в сфере промышленности, сообщил РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T10:00
2024-09-26T10:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
анатолий гарбузов
сергей собянин
россия
москва
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Банк России и департамент инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы договорились проводить аналитические исследования в сфере промышленности, сообщил министр правительства столицы, руководитель городского ДИПП Анатолий Гарбузов. Речь идет об исследовании состояния экономики Москвы, формировании в нем благоприятного инвестиционного климата и развитии на территории города объектов промышленности и их инфраструктуры. Это позволит прогнозировать развитие промышленного потенциала Москвы и содействовать в принятии решений по ключевой ставке."В Москве функционирует свыше 4,2 тысячи промышленных предприятий, при этом ежегодно открывается до 50 новых средних и крупных компаний, около 100 малых. Подписанное с Центробанком соглашение позволит оперативно анализировать состояние экономики, прогнозировать инфляцию, ценовые ожидания и бизнес-климат. Такая совместная работа обеспечит нам возможность оперативно разрабатывать новые подходы для стимулирования развития промышленности. Кроме того, коллеги смогут учитывать эту информацию при проведении денежно-кредитной политики, в том числе при принятии решений по ключевой ставке", – цитирует пресс-служба Гарбузова.Центральный банк проводит опросы предприятий по всей России на протяжении уже 26 лет. Результаты опросов имеют важное значение для решений мегарегулятора по денежно-кредитной политике. Благодаря опросам Центробанк получает информацию о текущей экономической ситуации до того, как она будет отражена в официальной статистике, и на основе ожиданий предприятий получает опережающие индикаторы экономической активности.Как рассказал начальник Главного управления Банка России по ЦФО, член Совета директоров Банка России Рустэм Марданов, в рамках этой работы компании – участники опросов получают актуальную аналитику, касающуюся как отрасли, так и региона, что может быть использовано ими при принятии бизнес-решений."Также они участвуют в регулярных встречах и мероприятиях Банка России, где обсуждается экономическая повестка региона. Сотрудникам этих предприятий доступны обучающие программы по темам финансового просвещения от экспертов Банка России", – подчеркнул Марданов.По его словам, Банк России анализирует информацию, получаемую от каждого участника опроса, сейчас в нем участвуют более 15 тысяч предприятий малого, среднего и крупного бизнеса по всей России. С результатами последнего опроса можно ознакомиться на сайте Центрального банка в разделе "Мониторинг предприятий".Столица является городом с развитым производством. На территории мегаполиса работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно открывается до 50 средних и крупных предприятий, а еще примерно 100 малых. Они производят различные товары и активно внедряют инновации.По поручению столичного градоначальника Сергея Собянина в столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Размещение промплощадок в городе открывает инвесторам доступ к рынкам сбыта, инфраструктуре, а также к большому набору системной поддержки Москвы. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме того, для них разработан ряд антикризисных инструментов.
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анатолий гарбузов, сергей собянин, россия, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Анатолий Гарбузов, Сергей Собянин, Россия, Москва

Банк России и столичный ДИПП договорились о проведении исследования

© Фото : пресс-служба ДИППБанк России и столичный ДИПП договорились о проведении исследования
Банк России и столичный ДИПП договорились о проведении исследования - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© Фото : пресс-служба ДИПП
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Банк России и департамент инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы договорились проводить аналитические исследования в сфере промышленности, сообщил министр правительства столицы, руководитель городского ДИПП Анатолий Гарбузов.
Речь идет об исследовании состояния экономики Москвы, формировании в нем благоприятного инвестиционного климата и развитии на территории города объектов промышленности и их инфраструктуры. Это позволит прогнозировать развитие промышленного потенциала Москвы и содействовать в принятии решений по ключевой ставке.
"В Москве функционирует свыше 4,2 тысячи промышленных предприятий, при этом ежегодно открывается до 50 новых средних и крупных компаний, около 100 малых. Подписанное с Центробанком соглашение позволит оперативно анализировать состояние экономики, прогнозировать инфляцию, ценовые ожидания и бизнес-климат. Такая совместная работа обеспечит нам возможность оперативно разрабатывать новые подходы для стимулирования развития промышленности. Кроме того, коллеги смогут учитывать эту информацию при проведении денежно-кредитной политики, в том числе при принятии решений по ключевой ставке", – цитирует пресс-служба Гарбузова.
Центральный банк проводит опросы предприятий по всей России на протяжении уже 26 лет. Результаты опросов имеют важное значение для решений мегарегулятора по денежно-кредитной политике. Благодаря опросам Центробанк получает информацию о текущей экономической ситуации до того, как она будет отражена в официальной статистике, и на основе ожиданий предприятий получает опережающие индикаторы экономической активности.
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Как рассказал начальник Главного управления Банка России по ЦФО, член Совета директоров Банка России Рустэм Марданов, в рамках этой работы компании – участники опросов получают актуальную аналитику, касающуюся как отрасли, так и региона, что может быть использовано ими при принятии бизнес-решений.
"Также они участвуют в регулярных встречах и мероприятиях Банка России, где обсуждается экономическая повестка региона. Сотрудникам этих предприятий доступны обучающие программы по темам финансового просвещения от экспертов Банка России", – подчеркнул Марданов.
По его словам, Банк России анализирует информацию, получаемую от каждого участника опроса, сейчас в нем участвуют более 15 тысяч предприятий малого, среднего и крупного бизнеса по всей России. С результатами последнего опроса можно ознакомиться на сайте Центрального банка в разделе "Мониторинг предприятий".
Столица является городом с развитым производством. На территории мегаполиса работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно открывается до 50 средних и крупных предприятий, а еще примерно 100 малых. Они производят различные товары и активно внедряют инновации.
По поручению столичного градоначальника Сергея Собянина в столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Размещение промплощадок в городе открывает инвесторам доступ к рынкам сбыта, инфраструктуре, а также к большому набору системной поддержки Москвы. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме того, для них разработан ряд антикризисных инструментов.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАнатолий ГарбузовСергей СобянинРоссияМосква
 
 
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