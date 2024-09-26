https://ria.ru/20240926/moskva-1974757061.html

Банк России и столичный ДИПП договорились о проведении исследования

Банк России и столичный ДИПП договорились о проведении исследования - РИА Новости, 26.09.2024

Банк России и столичный ДИПП договорились о проведении исследования

Банк России и департамент инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы договорились проводить аналитические исследования в сфере промышленности, сообщил РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T10:00

2024-09-26T10:00

2024-09-26T10:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

анатолий гарбузов

сергей собянин

россия

москва

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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Банк России и департамент инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы договорились проводить аналитические исследования в сфере промышленности, сообщил министр правительства столицы, руководитель городского ДИПП Анатолий Гарбузов. Речь идет об исследовании состояния экономики Москвы, формировании в нем благоприятного инвестиционного климата и развитии на территории города объектов промышленности и их инфраструктуры. Это позволит прогнозировать развитие промышленного потенциала Москвы и содействовать в принятии решений по ключевой ставке."В Москве функционирует свыше 4,2 тысячи промышленных предприятий, при этом ежегодно открывается до 50 новых средних и крупных компаний, около 100 малых. Подписанное с Центробанком соглашение позволит оперативно анализировать состояние экономики, прогнозировать инфляцию, ценовые ожидания и бизнес-климат. Такая совместная работа обеспечит нам возможность оперативно разрабатывать новые подходы для стимулирования развития промышленности. Кроме того, коллеги смогут учитывать эту информацию при проведении денежно-кредитной политики, в том числе при принятии решений по ключевой ставке", – цитирует пресс-служба Гарбузова.Центральный банк проводит опросы предприятий по всей России на протяжении уже 26 лет. Результаты опросов имеют важное значение для решений мегарегулятора по денежно-кредитной политике. Благодаря опросам Центробанк получает информацию о текущей экономической ситуации до того, как она будет отражена в официальной статистике, и на основе ожиданий предприятий получает опережающие индикаторы экономической активности.Как рассказал начальник Главного управления Банка России по ЦФО, член Совета директоров Банка России Рустэм Марданов, в рамках этой работы компании – участники опросов получают актуальную аналитику, касающуюся как отрасли, так и региона, что может быть использовано ими при принятии бизнес-решений."Также они участвуют в регулярных встречах и мероприятиях Банка России, где обсуждается экономическая повестка региона. Сотрудникам этих предприятий доступны обучающие программы по темам финансового просвещения от экспертов Банка России", – подчеркнул Марданов.По его словам, Банк России анализирует информацию, получаемую от каждого участника опроса, сейчас в нем участвуют более 15 тысяч предприятий малого, среднего и крупного бизнеса по всей России. С результатами последнего опроса можно ознакомиться на сайте Центрального банка в разделе "Мониторинг предприятий".Столица является городом с развитым производством. На территории мегаполиса работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно открывается до 50 средних и крупных предприятий, а еще примерно 100 малых. Они производят различные товары и активно внедряют инновации.По поручению столичного градоначальника Сергея Собянина в столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Размещение промплощадок в городе открывает инвесторам доступ к рынкам сбыта, инфраструктуре, а также к большому набору системной поддержки Москвы. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме того, для них разработан ряд антикризисных инструментов.

https://ria.ru/20240924/rezident-1974391561.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

анатолий гарбузов, сергей собянин, россия, москва