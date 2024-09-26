https://ria.ru/20240926/moshennichestvo-1974823225.html

РАНХиГС запустила систему "Антимошенник"

РАНХиГС запустила систему "Антимошенник" - РИА Новости, 26.09.2024

РАНХиГС запустила систему "Антимошенник"

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) запустила масштабную систему информирования о мошеннических схемах... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T12:38

2024-09-26T12:38

2024-09-26T12:38

общество

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/96678/18/966781825_0:0:2259:1271_1920x0_80_0_0_4878fff2aabd386f91dbefd5635049ac.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) запустила масштабную систему информирования о мошеннических схемах "Антимошенник", сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. "По поручению руководства Президентской академии научно-исследовательская лаборатория "Лингвобезопасность и психология информационного воздействия" запустила проект "Антимошенник". Его целью является каталогизация и систематизация всех имеющихся на данный момент мошеннических схем, используемых телефонными и интернет-мошенниками", - говорится в сообщении. По задумке разработчиков, эти данные помогут досконально исследовать мошеннический дискурс, выработать эффективные стратегии и навыки противодействия. "Для защиты общества от мошенников необходимо обеспечить быстрое информирование граждан о новейших схемах и уловках, применяемых преступниками, а также создать алгоритмы реагирования на них. Именно на это и направлен наш проект", – рассказал научный руководитель проекта, профессор, доктор наук Геннадий Слышкин, слова которого приводит пресс-служба РАНХиГС. На странице проекта уже представлены пять сценариев, которые в последнее время активно используются мошенниками. Каждый из них сопровожден алгоритмом противодействия. Портал также содержит форму обратной связи. Через нее каждый желающий может поделиться своим опытом столкновения с мошенниками. Так, по задумке исследователей, студенты, сотрудники академии и другие интернет-пользователи смогут внести свой вклад в изучение преступных схем и противодействие им. Ранее вуз сообщил РИА Новости, что этой осенью россиян ожидает крупная волна мошеннических атак с использованием технологии дипфейк. Причины, которыми обусловлен прогноз, носят как технологический, так и политический характер.

https://ria.ru/20240812/moshenniki-1965600663.html

https://ria.ru/20240925/moshenniki-1974523385.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии