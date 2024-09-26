https://ria.ru/20240926/moldaviya-1974755800.html
В Молдавии заблокировали сайт РИА Новости
В Молдавии заблокировали сайт РИА Новости - РИА Новости, 26.09.2024
В Молдавии заблокировали сайт РИА Новости
В Молдавии заблокировали сайт РИА Новости. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T09:30
2024-09-26T09:30
2024-09-26T10:02
молдавия
в мире
санкции сша против "россии сегодня" и rt
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КИШИНЕВ, 26 сен — РИА Новости. В Молдавии заблокировали сайт РИА Новости.Сейчас сайт агентства невозможно открыть ни с одного оператора связи, при входе возникает предупреждение об "угрозе безопасности". Плохо работает он и через vpn.Официального ответа от властей республики по этому поводу пока не поступало.Несколько российских СМИ в Молдавии уже оказались под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией. Служба информации и безопасности (СИБ) страны с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта — и радиовещание станции агентства. Посольство России в Кишиневе осудило это решение и назвало обвинения в адрес СМИ необъективными и политизированными.Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД России заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры.Глава СИБ Александр Мустяцэ также обвинял Россию во вмешательстве в местные выборы и проведении "кампании по дезинформации через ТВ и социальные сети". Он подписал указ, по которому заблокировали 31 веб-портал, среди которых 21 управляется из России. В список, в частности, вошли сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Интерфакса", "Московского комсомольца", "Российской газеты".
https://ria.ru/20240925/gosdep-1974716341.html
https://ria.ru/20240925/sanktsii-1974557246.html
https://ria.ru/20240918/blokirovka-1973357897.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, в мире, санкции сша против "россии сегодня" и rt
Молдавия, В мире, Санкции США против "России сегодня" и RT
В Молдавии заблокировали сайт РИА Новости
В Молдавии заблокировали сайт РИА Новости, доступ закрыт у всех операторов
КИШИНЕВ, 26 сен — РИА Новости. В Молдавии заблокировали сайт РИА Новости.
Сейчас сайт агентства невозможно открыть ни с одного оператора связи, при входе возникает предупреждение об "угрозе безопасности". Плохо работает он и через vpn.
Официального ответа от властей республики по этому поводу пока не поступало.
Несколько российских СМИ в Молдавии уже оказались под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией. Служба информации и безопасности (СИБ) страны с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта — и радиовещание станции агентства. Посольство России в Кишиневе осудило это решение и назвало обвинения в адрес СМИ необъективными и политизированными.
Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД России заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры.
Глава СИБ Александр Мустяцэ также обвинял Россию во вмешательстве в местные выборы и проведении "кампании по дезинформации через ТВ и социальные сети". Он подписал указ, по которому заблокировали 31 веб-портал, среди которых 21 управляется из России. В список, в частности, вошли сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Интерфакса", "Московского комсомольца", "Российской газеты".