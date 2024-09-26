https://ria.ru/20240926/moldaviya-1974755800.html

В Молдавии заблокировали сайт РИА Новости

В Молдавии заблокировали сайт РИА Новости - РИА Новости, 26.09.2024

В Молдавии заблокировали сайт РИА Новости

В Молдавии заблокировали сайт РИА Новости. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T09:30

2024-09-26T09:30

2024-09-26T10:02

молдавия

в мире

санкции сша против "россии сегодня" и rt

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КИШИНЕВ, 26 сен — РИА Новости. В Молдавии заблокировали сайт РИА Новости.Сейчас сайт агентства невозможно открыть ни с одного оператора связи, при входе возникает предупреждение об "угрозе безопасности". Плохо работает он и через vpn.Официального ответа от властей республики по этому поводу пока не поступало.Несколько российских СМИ в Молдавии уже оказались под запретом под предлогом борьбы с дезинформацией. Служба информации и безопасности (СИБ) страны с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта — и радиовещание станции агентства. Посольство России в Кишиневе осудило это решение и назвало обвинения в адрес СМИ необъективными и политизированными.Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД России заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры.Глава СИБ Александр Мустяцэ также обвинял Россию во вмешательстве в местные выборы и проведении "кампании по дезинформации через ТВ и социальные сети". Он подписал указ, по которому заблокировали 31 веб-портал, среди которых 21 управляется из России. В список, в частности, вошли сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Интерфакса", "Московского комсомольца", "Российской газеты".

https://ria.ru/20240925/gosdep-1974716341.html

https://ria.ru/20240925/sanktsii-1974557246.html

https://ria.ru/20240918/blokirovka-1973357897.html

молдавия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

молдавия, в мире, санкции сша против "россии сегодня" и rt