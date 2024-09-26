https://ria.ru/20240926/minoborony-1974933217.html

Минобороны показало кадры уничтожения украинской РЛС при помощи дрона Zala

Минобороны показало кадры уничтожения украинской РЛС при помощи дрона Zala - РИА Новости, 26.09.2024

Минобороны показало кадры уничтожения украинской РЛС при помощи дрона Zala

Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля поражения украинской радиолокационной станции барражирующим боеприпасом "Ланцет". РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T18:47

2024-09-26T18:47

2024-09-26T18:47

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля поражения украинской радиолокационной станции барражирующим боеприпасом "Ланцет". "В ходе выполнения задачи по разведки местности в районе н.п. Новоукраинка расчет беспилотного летательного аппарата Zala обнаружил позицию РЛС П-19 "Дунай" ВСУ, которую уничтожили барражирующим боеприпасом "Ланцет", - говорится в аннотации к ролику. На опубликованных кадрах видно, как РЛС работает в лесополосе. В этот же момент в неё влетает боеприпас, после чего происходит взрыв.

https://ria.ru/20240926/minoborony-1974897784.html

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Уничтожение украинской РЛС. Кадры Минобороны Уничтожение украинской РЛС. Кадры Минобороны 2024-09-26T18:47 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)