https://ria.ru/20240926/minoborony-1974933217.html
Минобороны показало кадры уничтожения украинской РЛС при помощи дрона Zala
Минобороны показало кадры уничтожения украинской РЛС при помощи дрона Zala - РИА Новости, 26.09.2024
Минобороны показало кадры уничтожения украинской РЛС при помощи дрона Zala
Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля поражения украинской радиолокационной станции барражирующим боеприпасом "Ланцет". РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T18:47
2024-09-26T18:47
2024-09-26T18:47
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974932363_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_47a105609c497df5014339eabeb92a6e.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля поражения украинской радиолокационной станции барражирующим боеприпасом "Ланцет". "В ходе выполнения задачи по разведки местности в районе н.п. Новоукраинка расчет беспилотного летательного аппарата Zala обнаружил позицию РЛС П-19 "Дунай" ВСУ, которую уничтожили барражирующим боеприпасом "Ланцет", - говорится в аннотации к ролику. На опубликованных кадрах видно, как РЛС работает в лесополосе. В этот же момент в неё влетает боеприпас, после чего происходит взрыв.
https://ria.ru/20240926/minoborony-1974897784.html
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Уничтожение украинской РЛС. Кадры Минобороны
Уничтожение украинской РЛС. Кадры Минобороны
2024-09-26T18:47
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало кадры уничтожения украинской РЛС при помощи дрона Zala
Минобороны: "Ланцет" уничтожил украинскую РЛС при помощи дрона Zala