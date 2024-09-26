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Минобороны показало кадры уничтожения украинской РЛС при помощи дрона Zala - РИА Новости, 26.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:47 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/minoborony-1974933217.html
Минобороны показало кадры уничтожения украинской РЛС при помощи дрона Zala
Минобороны показало кадры уничтожения украинской РЛС при помощи дрона Zala - РИА Новости, 26.09.2024
Минобороны показало кадры уничтожения украинской РЛС при помощи дрона Zala
Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля поражения украинской радиолокационной станции барражирующим боеприпасом "Ланцет". РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T18:47
2024-09-26T18:47
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля поражения украинской радиолокационной станции барражирующим боеприпасом "Ланцет". "В ходе выполнения задачи по разведки местности в районе н.п. Новоукраинка расчет беспилотного летательного аппарата Zala обнаружил позицию РЛС П-19 "Дунай" ВСУ, которую уничтожили барражирующим боеприпасом "Ланцет", - говорится в аннотации к ролику. На опубликованных кадрах видно, как РЛС работает в лесополосе. В этот же момент в неё влетает боеприпас, после чего происходит взрыв.
https://ria.ru/20240926/minoborony-1974897784.html
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Уничтожение украинской РЛС. Кадры Минобороны
Уничтожение украинской РЛС. Кадры Минобороны
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало кадры уничтожения украинской РЛС при помощи дрона Zala

Минобороны: "Ланцет" уничтожил украинскую РЛС при помощи дрона Zala

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля поражения украинской радиолокационной станции барражирующим боеприпасом "Ланцет".
"В ходе выполнения задачи по разведки местности в районе н.п. Новоукраинка расчет беспилотного летательного аппарата Zala обнаружил позицию РЛС П-19 "Дунай" ВСУ, которую уничтожили барражирующим боеприпасом "Ланцет", - говорится в аннотации к ролику.
На опубликованных кадрах видно, как РЛС работает в лесополосе. В этот же момент в неё влетает боеприпас, после чего происходит взрыв.
Удар Ланцетом по установке ВСУ Акация - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Минобороны показало уничтожение украинской "Акации"
Вчера, 16:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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