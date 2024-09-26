https://ria.ru/20240926/minoborony-1974866306.html

Минобороны показало кадры уничтожения украинской БМП-2 в Курской области

Минобороны показало кадры уничтожения украинской БМП-2 в Курской области - РИА Новости, 26.09.2024

Минобороны показало кадры уничтожения украинской БМП-2 в Курской области

Минобороны России показало видео уничтожения боевой машины пехоты ВСУ в приграничном районе Курской области барражирующим боеприпасом "Ланцет". РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T15:08

2024-09-26T15:08

2024-09-26T15:08

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

бмп-2

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974868928_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d6826e9ae7e3b73ce787bad54035779e.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Минобороны России показало видео уничтожения боевой машины пехоты ВСУ в приграничном районе Курской области барражирующим боеприпасом "Ланцет". В описании к видео отмечается, что военнослужащие группировки "Север" выявили украинскую БМП-2 в районе лесополосы в ходе разведывательных мероприятий. "Обнаруженная БМП-2 боевиков ВСУ была успешно уничтожена прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет". Объективный контроль уничтожения украинской БМП-2 и детонирования боекомплекта осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20240921/video-1974020850.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры уничтожения украинской БМП-2 в курском приграничье Видео уничтожения украинской БМП-2 в курском приграничье. 2024-09-26T15:08 true PT0M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, вооруженные силы украины, бмп-2, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)