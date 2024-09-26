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Минобороны показало кадры уничтожения украинской БМП-2 в Курской области - РИА Новости, 26.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:08 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/minoborony-1974866306.html
Минобороны показало кадры уничтожения украинской БМП-2 в Курской области
Минобороны показало кадры уничтожения украинской БМП-2 в Курской области - РИА Новости, 26.09.2024
Минобороны показало кадры уничтожения украинской БМП-2 в Курской области
Минобороны России показало видео уничтожения боевой машины пехоты ВСУ в приграничном районе Курской области барражирующим боеприпасом "Ланцет". РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T15:08
2024-09-26T15:08
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
бмп-2
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Минобороны России показало видео уничтожения боевой машины пехоты ВСУ в приграничном районе Курской области барражирующим боеприпасом "Ланцет". В описании к видео отмечается, что военнослужащие группировки "Север" выявили украинскую БМП-2 в районе лесополосы в ходе разведывательных мероприятий. "Обнаруженная БМП-2 боевиков ВСУ была успешно уничтожена прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет". Объективный контроль уничтожения украинской БМП-2 и детонирования боекомплекта осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени", - говорится в сообщении ведомства.
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Кадры уничтожения украинской БМП-2 в курском приграничье
Видео уничтожения украинской БМП-2 в курском приграничье.
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россия, курская область, вооруженные силы украины, бмп-2, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, БМП-2, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны показало кадры уничтожения украинской БМП-2 в Курской области

Минобороны показало видео уничтожения украинской БМП-2 "Ланцетом"

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Минобороны России показало видео уничтожения боевой машины пехоты ВСУ в приграничном районе Курской области барражирующим боеприпасом "Ланцет".
В описании к видео отмечается, что военнослужащие группировки "Север" выявили украинскую БМП-2 в районе лесополосы в ходе разведывательных мероприятий.
"Обнаруженная БМП-2 боевиков ВСУ была успешно уничтожена прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет". Объективный контроль уничтожения украинской БМП-2 и детонирования боекомплекта осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени", - говорится в сообщении ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныБМП-2Вооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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