https://ria.ru/20240926/mezentsev-1974830675.html

Мезенцев прокомментировал изменения в ядерной доктрине

Мезенцев прокомментировал изменения в ядерной доктрине - РИА Новости, 26.09.2024

Мезенцев прокомментировал изменения в ядерной доктрине

Право применения ядерного оружия в случае агрессии против Белоруссии говорит об особых отношениях двух государств, которых связывают взаимные обязательства, в... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T13:27

2024-09-26T13:27

2024-09-26T16:50

россия

белоруссия

москва

владимир путин

дмитрий мезенцев

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Право применения ядерного оружия в случае агрессии против Белоруссии говорит об особых отношениях двух государств, которых связывают взаимные обязательства, в том числе в области безопасности, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Президент России Владимир Путин в среду предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Также, по его словам, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии. "Владимир Владимирович Путин подтвердил особые отношения Белоруссии и России как государств, объединенных союзным договором со всеми вытекающими взаимными обязательствами по обеспечению должного уровня и гарантий безопасности для государства, а значит, для граждан", - сказал Мезенцев журналистам на полях Российской энергетической недели-2024. "Слова Владимира Владимировича Путина - то, что не могут не заметить на Западе. Это то, что есть ответ на вызовы времени, усложнение геополитической обстановки в восточноевропейском регионе, на континенте в целом", - добавил он. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240926/rossiya-1974816257.html

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россия, белоруссия, москва, владимир путин, дмитрий мезенцев