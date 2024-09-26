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Мезенцев прокомментировал изменения в ядерной доктрине - РИА Новости, 26.09.2024
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13:27 26.09.2024 (обновлено: 16:50 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/mezentsev-1974830675.html
Мезенцев прокомментировал изменения в ядерной доктрине
Мезенцев прокомментировал изменения в ядерной доктрине - РИА Новости, 26.09.2024
Мезенцев прокомментировал изменения в ядерной доктрине
Право применения ядерного оружия в случае агрессии против Белоруссии говорит об особых отношениях двух государств, которых связывают взаимные обязательства, в... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T13:27
2024-09-26T16:50
россия
белоруссия
москва
владимир путин
дмитрий мезенцев
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Право применения ядерного оружия в случае агрессии против Белоруссии говорит об особых отношениях двух государств, которых связывают взаимные обязательства, в том числе в области безопасности, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Президент России Владимир Путин в среду предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Также, по его словам, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии. "Владимир Владимирович Путин подтвердил особые отношения Белоруссии и России как государств, объединенных союзным договором со всеми вытекающими взаимными обязательствами по обеспечению должного уровня и гарантий безопасности для государства, а значит, для граждан", - сказал Мезенцев журналистам на полях Российской энергетической недели-2024. "Слова Владимира Владимировича Путина - то, что не могут не заметить на Западе. Это то, что есть ответ на вызовы времени, усложнение геополитической обстановки в восточноевропейском регионе, на континенте в целом", - добавил он. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, белоруссия, москва, владимир путин, дмитрий мезенцев
Россия, Белоруссия, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Мезенцев
Мезенцев прокомментировал изменения в ядерной доктрине

Мезенцев: слова Путина о ЯО подтвердили особые отношения России и Белоруссии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России, Верховный главнокомандующий Владимир Путин в режиме телемоста принимает участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения "Океан-2024"
Президент России, Верховный главнокомандующий Владимир Путин в режиме телемоста принимает участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения Океан-2024 - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России, Верховный главнокомандующий Владимир Путин в режиме телемоста принимает участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения "Океан-2024". Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Право применения ядерного оружия в случае агрессии против Белоруссии говорит об особых отношениях двух государств, которых связывают взаимные обязательства, в том числе в области безопасности, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
Президент России Владимир Путин в среду предложил обсудить вопрос, связанный с обновлением основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии, в том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету. Также, по его словам, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии.
"Владимир Владимирович Путин подтвердил особые отношения Белоруссии и России как государств, объединенных союзным договором со всеми вытекающими взаимными обязательствами по обеспечению должного уровня и гарантий безопасности для государства, а значит, для граждан", - сказал Мезенцев журналистам на полях Российской энергетической недели-2024.
"Слова Владимира Владимировича Путина - то, что не могут не заметить на Западе. Это то, что есть ответ на вызовы времени, усложнение геополитической обстановки в восточноевропейском регионе, на континенте в целом", - добавил он.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Всем приготовиться: Россия изменила условия применения ядерного оружия
Вчера, 12:44
 
РоссияБелоруссияМоскваВладимир ПутинДмитрий Мезенцев
 
 
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