https://ria.ru/20240926/magate-1974774854.html

МАГАТЭ не располагает информацией о готовящихся атаках на украинские АЭС

МАГАТЭ не располагает информацией о готовящихся атаках на украинские АЭС - РИА Новости, 26.09.2024

МАГАТЭ не располагает информацией о готовящихся атаках на украинские АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что его агентство не располагает информацией о якобы готовящихся атаках на украинские АЭС, о чем ранее утверждал Киев. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T11:00

2024-09-26T11:00

2024-09-26T11:00

в мире

киев

рафаэль гросси

владимир зеленский

сергей лавров

магатэ

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что его агентство не располагает информацией о якобы готовящихся атаках на украинские АЭС, о чем ранее утверждал Киев. "Нет, у нас нет такой информации. Конечно, мы в курсе заявления (Владимира Зеленского - ред.). У нас нет таких (данных - ред.)", - заявил Гросси в интервью американскому телеканалу PBS News. Глава МАГАТЭ подчеркнул, что представители агентства присутствуют на всех украинских АЭС. Генеральная Ассамблея во вторник собралась на ежегодную - 79-ю - сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.

https://ria.ru/20240919/rossiya-1973664740.html

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в мире, киев, рафаэль гросси, владимир зеленский, сергей лавров, магатэ