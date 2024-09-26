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МАГАТЭ не располагает информацией о готовящихся атаках на украинские АЭС - РИА Новости, 26.09.2024
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11:00 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/magate-1974774854.html
МАГАТЭ не располагает информацией о готовящихся атаках на украинские АЭС
МАГАТЭ не располагает информацией о готовящихся атаках на украинские АЭС - РИА Новости, 26.09.2024
МАГАТЭ не располагает информацией о готовящихся атаках на украинские АЭС
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что его агентство не располагает информацией о якобы готовящихся атаках на украинские АЭС, о чем ранее утверждал Киев. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T11:00
2024-09-26T11:00
в мире
киев
рафаэль гросси
владимир зеленский
сергей лавров
магатэ
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что его агентство не располагает информацией о якобы готовящихся атаках на украинские АЭС, о чем ранее утверждал Киев. "Нет, у нас нет такой информации. Конечно, мы в курсе заявления (Владимира Зеленского - ред.). У нас нет таких (данных - ред.)", - заявил Гросси в интервью американскому телеканалу PBS News. Глава МАГАТЭ подчеркнул, что представители агентства присутствуют на всех украинских АЭС. Генеральная Ассамблея во вторник собралась на ежегодную - 79-ю - сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
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в мире, киев, рафаэль гросси, владимир зеленский, сергей лавров, магатэ
В мире, Киев, Рафаэль Гросси, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, МАГАТЭ
МАГАТЭ не располагает информацией о готовящихся атаках на украинские АЭС

Гросси: у МАГАТЭ нет информации о готовящихся атаках на украинские АЭС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что его агентство не располагает информацией о якобы готовящихся атаках на украинские АЭС, о чем ранее утверждал Киев.
"Нет, у нас нет такой информации. Конечно, мы в курсе заявления (Владимира Зеленского - ред.). У нас нет таких (данных - ред.)", - заявил Гросси в интервью американскому телеканалу PBS News.
Глава МАГАТЭ подчеркнул, что представители агентства присутствуют на всех украинских АЭС.
Генеральная Ассамблея во вторник собралась на ежегодную - 79-ю - сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
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