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ЦАХАЛ продолжает атаковать "Хезболлу" на фоне слухов о прекращении огня - РИА Новости, 26.09.2024
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11:29 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/livan-1974787818.html
ЦАХАЛ продолжает атаковать "Хезболлу" на фоне слухов о прекращении огня
ЦАХАЛ продолжает атаковать "Хезболлу" на фоне слухов о прекращении огня - РИА Новости, 26.09.2024
ЦАХАЛ продолжает атаковать "Хезболлу" на фоне слухов о прекращении огня
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что за ночь атаковала около 75 объектов шиитского движения "Хезболлах" в Ливане, удары продолжаются на фоне сообщений в... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T11:29
2024-09-26T11:29
в мире
израиль
ливан
сша
биньямин нетаньяху
хезболла
оон
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что за ночь атаковала около 75 объектов шиитского движения "Хезболлах" в Ливане, удары продолжаются на фоне сообщений в прессе о якобы идущих переговорах о временном прекращении огня. "За ночь ВВС Израиля... нанесли удары по примерно 75 террористическим объектам, принадлежащим террористической организации "Хезболлах" в районе Бекаа и на юге Ливана, включая склады оружия, готовые к стрельбе пусковые установки, террористов и террористическую инфраструктуру", - говорится в сообщении. "Хезболлах" при этом уже 18 часов не ведет обстрелов израильской территории. Последний раз сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, звучали на севере Израиля в 15.29 в среду (время совпадает с мск). Ночью премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после неоднократного откладывания поездки в США все же вылетел в Нью-Йорк для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН. Этому предшествовало очередное заседание военно-политического кабинета. Подробности обсуждений опубликованы не были. В среду различные СМИ начали публиковать информацию о якобы готовящемся плане по прекращению огня между Израилем и "Хезболлах". Американская газета New York Times со ссылкой на чиновников в четверг утром сообщила, что предложение некое США и их партнеров о прекращении огня на границе Израиля и Ливана может быть принято "в ближайшие часы". Ранее США, ЕС, ОАЭ, Саудовская Аравия и другие призвали к немедленному установлению перемирия на 21 день на границе Израиля и Ливана. Заявление подписали США, Австралия, Канада, ЕС, Франция, Германия, Италия, Япония, Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар. Они призвали к достижению дипломатического урегулирования, "которое позволит гражданским лицам с обеих сторон границы вернуться в их дома". Стороны призвали Израиль и Ливан немедленно установить прекращение огня, пообещав поддержку для завершения кризиса. Советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман в среду вечером опроверг информацию о ведении переговоров по прекращению огня. В понедельник Генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по более чем 2000 целям "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительной увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был в частности зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.
https://ria.ru/20240926/peremirie-1974739066.html
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в мире, израиль, ливан, сша, биньямин нетаньяху, хезболла, оон, евросоюз, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, США, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, ООН, Евросоюз, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ продолжает атаковать "Хезболлу" на фоне слухов о прекращении огня

ЦАХАЛ заявил, что за ночь атаковал около 75 объектов "Хезболлы" в Ливане

© AP Photo / Leo CorreaЛиквидация пожара после обстрела в поселении Кирьят-Шмона, Израиль
Ликвидация пожара после обстрела в поселении Кирьят-Шмона, Израиль - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Leo Correa
Ликвидация пожара после обстрела в поселении Кирьят-Шмона, Израиль. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что за ночь атаковала около 75 объектов шиитского движения "Хезболлах" в Ливане, удары продолжаются на фоне сообщений в прессе о якобы идущих переговорах о временном прекращении огня.
"За ночь ВВС Израиля... нанесли удары по примерно 75 террористическим объектам, принадлежащим террористической организации "Хезболлах" в районе Бекаа и на юге Ливана, включая склады оружия, готовые к стрельбе пусковые установки, террористов и террористическую инфраструктуру", - говорится в сообщении.
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США, ЕС, ОАЭ призвали к перемирию между Израилем и Ливаном
Вчера, 04:43
"Хезболлах" при этом уже 18 часов не ведет обстрелов израильской территории. Последний раз сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах, звучали на севере Израиля в 15.29 в среду (время совпадает с мск).
Ночью премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после неоднократного откладывания поездки в США все же вылетел в Нью-Йорк для участия в работе Генеральной Ассамблеи ООН. Этому предшествовало очередное заседание военно-политического кабинета. Подробности обсуждений опубликованы не были.
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Вчера, 03:13
В среду различные СМИ начали публиковать информацию о якобы готовящемся плане по прекращению огня между Израилем и "Хезболлах". Американская газета New York Times со ссылкой на чиновников в четверг утром сообщила, что предложение некое США и их партнеров о прекращении огня на границе Израиля и Ливана может быть принято "в ближайшие часы".
Ранее США, ЕС, ОАЭ, Саудовская Аравия и другие призвали к немедленному установлению перемирия на 21 день на границе Израиля и Ливана. Заявление подписали США, Австралия, Канада, ЕС, Франция, Германия, Италия, Япония, Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар. Они призвали к достижению дипломатического урегулирования, "которое позволит гражданским лицам с обеих сторон границы вернуться в их дома". Стороны призвали Израиль и Ливан немедленно установить прекращение огня, пообещав поддержку для завершения кризиса.
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Осколки снарядов из Ливана попали в жилой дом на севере Израиля
25 сентября, 12:54
Советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман в среду вечером опроверг информацию о ведении переговоров по прекращению огня.
В понедельник Генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по более чем 2000 целям "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительной увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был в частности зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО.
Напряженность нарастает на фоне заявлений израильских военных о подготовке к наземной операции на территории Ливана.
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
США не помогают Израилю в операциях против Ливана, заявил Пентагон
25 сентября, 21:23
 
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