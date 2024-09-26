Лихачев провел переговоры с министром энергетики Белоруссии
Лихачев: "Росатом" ценит развитие сотрудничества с Белоруссией
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на VII международном форуме "Российская энергетическая неделя"
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на VII международном форуме "Российская энергетическая неделя"
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на полях Российской энергетической недели провел переговоры с министром энергетики Белоруссии Алексеем Кушнаренко, сообщила российская госкорпорация.
"Алексей Лихачев подчеркнул, что "Росатом" придаёт большое значение развитию сотрудничества с Республикой Беларусь. Собеседники обсудили текущие и перспективные проекты двустороннего взаимодействия в атомной области. В частности, были затронуты вопросы сервисного обслуживания Белорусской АЭС, поставок ядерного топлива и совместных проектов в сфере ядерного топливного цикла", - говорится в сообщении.
"Кроме того, стороны "сверили часы" по реализации новых инициатив неатомного характера, направленных на обеспечение технологического суверенитета Союзного государства", - отмечает "Росатом".
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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