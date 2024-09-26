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Лихачев провел переговоры с министром энергетики Белоруссии - РИА Новости, 26.09.2024
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17:25 26.09.2024 (обновлено: 17:29 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/likhachev-1974911191.html
Лихачев провел переговоры с министром энергетики Белоруссии
Лихачев провел переговоры с министром энергетики Белоруссии - РИА Новости, 26.09.2024
Лихачев провел переговоры с министром энергетики Белоруссии
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на полях Российской энергетической недели провел переговоры с министром энергетики Белоруссии... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T17:25
2024-09-26T17:29
белоруссия
алексей лихачев
алексей кушнаренко
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
белорусская аэс
москва
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на полях Российской энергетической недели провел переговоры с министром энергетики Белоруссии Алексеем Кушнаренко, сообщила российская госкорпорация. "Алексей Лихачев подчеркнул, что "Росатом" придаёт большое значение развитию сотрудничества с Республикой Беларусь. Собеседники обсудили текущие и перспективные проекты двустороннего взаимодействия в атомной области. В частности, были затронуты вопросы сервисного обслуживания Белорусской АЭС, поставок ядерного топлива и совместных проектов в сфере ядерного топливного цикла", - говорится в сообщении. "Кроме того, стороны "сверили часы" по реализации новых инициатив неатомного характера, направленных на обеспечение технологического суверенитета Союзного государства", - отмечает "Росатом".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240916/grossi-1972977537.html
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белоруссия, алексей лихачев, алексей кушнаренко, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", белорусская аэс, москва
Белоруссия, Алексей Лихачев, Алексей Кушнаренко, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Белорусская АЭС, Москва
Лихачев провел переговоры с министром энергетики Белоруссии

Лихачев: "Росатом" ценит развитие сотрудничества с Белоруссией

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на VII международном форуме "Российская энергетическая неделя"
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев на VII международном форуме Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на VII международном форуме "Российская энергетическая неделя"
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на полях Российской энергетической недели провел переговоры с министром энергетики Белоруссии Алексеем Кушнаренко, сообщила российская госкорпорация.
"Алексей Лихачев подчеркнул, что "Росатом" придаёт большое значение развитию сотрудничества с Республикой Беларусь. Собеседники обсудили текущие и перспективные проекты двустороннего взаимодействия в атомной области. В частности, были затронуты вопросы сервисного обслуживания Белорусской АЭС, поставок ядерного топлива и совместных проектов в сфере ядерного топливного цикла", - говорится в сообщении.
"Кроме того, стороны "сверили часы" по реализации новых инициатив неатомного характера, направленных на обеспечение технологического суверенитета Союзного государства", - отмечает "Росатом".
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Гросси рассказал о своевременном разговоре с Лихачевым в Вене
16 сентября, 14:45
 
БелоруссияАлексей ЛихачевАлексей КушнаренкоГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Белорусская АЭСМосква
 
 
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