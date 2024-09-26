https://ria.ru/20240926/likhachev-1974911191.html

Лихачев провел переговоры с министром энергетики Белоруссии

Лихачев провел переговоры с министром энергетики Белоруссии - РИА Новости, 26.09.2024

Лихачев провел переговоры с министром энергетики Белоруссии

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на полях Российской энергетической недели провел переговоры с министром энергетики Белоруссии... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T17:25

2024-09-26T17:25

2024-09-26T17:29

белоруссия

алексей лихачев

алексей кушнаренко

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

белорусская аэс

москва

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на полях Российской энергетической недели провел переговоры с министром энергетики Белоруссии Алексеем Кушнаренко, сообщила российская госкорпорация. "Алексей Лихачев подчеркнул, что "Росатом" придаёт большое значение развитию сотрудничества с Республикой Беларусь. Собеседники обсудили текущие и перспективные проекты двустороннего взаимодействия в атомной области. В частности, были затронуты вопросы сервисного обслуживания Белорусской АЭС, поставок ядерного топлива и совместных проектов в сфере ядерного топливного цикла", - говорится в сообщении. "Кроме того, стороны "сверили часы" по реализации новых инициатив неатомного характера, направленных на обеспечение технологического суверенитета Союзного государства", - отмечает "Росатом".Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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белоруссия

москва

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белоруссия, алексей лихачев, алексей кушнаренко, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", белорусская аэс, москва