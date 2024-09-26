https://ria.ru/20240926/lavrov-1974956558.html

Лавров проводит встречу с главой президентского совета Йемена на ГА ООН

Лавров проводит встречу с главой президентского совета Йемена на ГА ООН - РИА Новости, 26.09.2024

Лавров проводит встречу с главой президентского совета Йемена на ГА ООН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит встречу с председателем руководящего президентского совета Йемена Рашадом Мухаммедом аль-Алими на полях 79-й... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T22:23

2024-09-26T22:23

2024-09-26T22:23

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ООН, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит встречу с председателем руководящего президентского совета Йемена Рашадом Мухаммедом аль-Алими на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Как ожидается, стороны обсудят ближневосточное урегулирование и ситуацию в регионе в целом. С августа 2014 года в Йемене не прекращается противостояние между властями страны и движением "Ансар Алла" (хуситы). Складывается тяжелая гуманитарная ситуация, наблюдается острая нехватка продовольствия и медикаментов. В МИД РФ оценивают гуманитарное положение в республике как "критическое, близкое к необратимой катастрофе". По данным ООН на декабрь 2020 года, за время эскалации конфликта в Йемене с марта 2015 года погибли не менее 233 тысяч человек.

https://ria.ru/20240926/lavrov-1974950272.html

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в мире, йемен, россия, нью-йорк (город), сергей лавров, оон, ансар алла