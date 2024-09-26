Лавров проводит встречу с главой президентского совета Йемена на ГА ООН
Лавров проводит встречу с главой президентского совета Йемена на полях ГА ООН
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время встречи с председателем Руководящего президентского совета Йемена Ришадом Мухаммедом аль-Алими в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время встречи с председателем Руководящего президентского совета Йемена Ришадом Мухаммедом аль-Алими в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
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ООН, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит встречу с председателем руководящего президентского совета Йемена Рашадом Мухаммедом аль-Алими на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Как ожидается, стороны обсудят ближневосточное урегулирование и ситуацию в регионе в целом.
С августа 2014 года в Йемене не прекращается противостояние между властями страны и движением "Ансар Алла" (хуситы). Складывается тяжелая гуманитарная ситуация, наблюдается острая нехватка продовольствия и медикаментов. В МИД РФ оценивают гуманитарное положение в республике как "критическое, близкое к необратимой катастрофе". По данным ООН на декабрь 2020 года, за время эскалации конфликта в Йемене с марта 2015 года погибли не менее 233 тысяч человек.
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