Рейтинг@Mail.ru
Лавров проводит встречу с главой президентского совета Йемена на ГА ООН - РИА Новости, 26.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:23 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/lavrov-1974956558.html
Лавров проводит встречу с главой президентского совета Йемена на ГА ООН
Лавров проводит встречу с главой президентского совета Йемена на ГА ООН - РИА Новости, 26.09.2024
Лавров проводит встречу с главой президентского совета Йемена на ГА ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит встречу с председателем руководящего президентского совета Йемена Рашадом Мухаммедом аль-Алими на полях 79-й... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T22:23
2024-09-26T22:23
в мире
йемен
россия
нью-йорк (город)
сергей лавров
оон
ансар алла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897868121_0:7:3390:1914_1920x0_80_0_0_a5667ccf6ef8080984f8c0c02e765639.jpg
ООН, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит встречу с председателем руководящего президентского совета Йемена Рашадом Мухаммедом аль-Алими на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Как ожидается, стороны обсудят ближневосточное урегулирование и ситуацию в регионе в целом. С августа 2014 года в Йемене не прекращается противостояние между властями страны и движением "Ансар Алла" (хуситы). Складывается тяжелая гуманитарная ситуация, наблюдается острая нехватка продовольствия и медикаментов. В МИД РФ оценивают гуманитарное положение в республике как "критическое, близкое к необратимой катастрофе". По данным ООН на декабрь 2020 года, за время эскалации конфликта в Йемене с марта 2015 года погибли не менее 233 тысяч человек.
https://ria.ru/20240926/lavrov-1974950272.html
йемен
россия
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897868121_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_e009cd5c21f9f86b0b2712a6e2afee7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йемен, россия, нью-йорк (город), сергей лавров, оон, ансар алла
В мире, Йемен, Россия, Нью-Йорк (город), Сергей Лавров, ООН, Ансар Алла
Лавров проводит встречу с главой президентского совета Йемена на ГА ООН

Лавров проводит встречу с главой президентского совета Йемена на полях ГА ООН

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время встречи с председателем Руководящего президентского совета Йемена Ришадом Мухаммедом аль-Алими в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время встречи с председателем Руководящего президентского совета Йемена Ришадом Мухаммедом аль-Алими в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время встречи с председателем Руководящего президентского совета Йемена Ришадом Мухаммедом аль-Алими в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит встречу с председателем руководящего президентского совета Йемена Рашадом Мухаммедом аль-Алими на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Как ожидается, стороны обсудят ближневосточное урегулирование и ситуацию в регионе в целом.
С августа 2014 года в Йемене не прекращается противостояние между властями страны и движением "Ансар Алла" (хуситы). Складывается тяжелая гуманитарная ситуация, наблюдается острая нехватка продовольствия и медикаментов. В МИД РФ оценивают гуманитарное положение в республике как "критическое, близкое к необратимой катастрофе". По данным ООН на декабрь 2020 года, за время эскалации конфликта в Йемене с марта 2015 года погибли не менее 233 тысяч человек.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Лавров встретится в Нью-Йорке с Гутеррешем
Вчера, 21:19
 
В миреЙеменРоссияНью-Йорк (город)Сергей ЛавровООНАнсар Алла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала