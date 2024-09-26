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Лавров: США завозят в АТР системы, способные переносить ядерное оружие - РИА Новости, 26.09.2024
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19:08 26.09.2024 (обновлено: 19:53 26.09.2024)
https://ria.ru/20240926/lavrov-1974935961.html
Лавров: США завозят в АТР системы, способные переносить ядерное оружие
Лавров: США завозят в АТР системы, способные переносить ядерное оружие - РИА Новости, 26.09.2024
Лавров: США завозят в АТР системы, способные переносить ядерное оружие
Вашингтон и его союзники затаскивают в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) элементы военно-стратегической инфраструктуры и задействуют там системы, относящиеся... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T19:08
2024-09-26T19:53
сша
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в мире
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сергей лавров
южная корея
япония
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вашингтон и его союзники затаскивают в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) элементы военно-стратегической инфраструктуры и задействуют там системы, относящиеся к носителям ядерного оружия, заявил РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров."США при поддержке своих союзников напористо затаскивают в регион (АТР) элементы военно-стратегической инфраструктуры и активнейшим образом задействуют там системы, относящиеся к носителям ядерного оружия, упражняясь совместно с Республикой Кореей и Японией во всё более провокационных и дестабилизирующих схемах так называемого "расширенного ядерного сдерживания", - сказал Лавров агентству.
https://ria.ru/20240926/lavrov-1974936445.html
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сша, атр, в мире, россия, сергей лавров, южная корея, япония, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
США, АТР, В мире, Россия, Сергей Лавров, Южная Корея, Япония, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров: США завозят в АТР системы, способные переносить ядерное оружие

Лавров: США и союзники задействуют в АТР носители ядерного оружия

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вашингтон и его союзники затаскивают в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) элементы военно-стратегической инфраструктуры и задействуют там системы, относящиеся к носителям ядерного оружия, заявил РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
"США при поддержке своих союзников напористо затаскивают в регион (АТР) элементы военно-стратегической инфраструктуры и активнейшим образом задействуют там системы, относящиеся к носителям ядерного оружия, упражняясь совместно с Республикой Кореей и Японией во всё более провокационных и дестабилизирующих схемах так называемого "расширенного ядерного сдерживания", - сказал Лавров агентству.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
США, Южная Корея и Япония движутся к тройственному блоку, заявил Лавров
Вчера, 19:12
 
СШААТРВ миреРоссияСергей ЛавровЮжная КореяЯпонияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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