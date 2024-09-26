https://ria.ru/20240926/lavrov-1974737699.html

Лавров и Ван И проигнорировали выступление Зеленского на Генассамблее ООН

Лавров и Ван И проигнорировали выступление Зеленского на Генассамблее ООН - РИА Новости, 26.09.2024

Лавров и Ван И проигнорировали выступление Зеленского на Генассамблее ООН

Министр иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И провели встречу на полях Генеральной ассамблеи ООН во время выступления Владимира Зеленского. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T04:06

2024-09-26T04:06

2024-09-26T04:06

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ван и (политик)

сергей лавров

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И провели встречу на полях Генеральной ассамблеи ООН во время выступления Владимира Зеленского.Переговоры Лаврова и Ван И начались около 17:00 по московскому времени. Тогда же выступал и Владимир Зеленский.В своей речи глава киевского режима раскритиковал предложения КНР и Бразилии по мирному урегулированию конфликта на Украине. По мнению Зеленского, альтернативы его собственному "плану" по урегулированию украинского кризиса якобы игнорируют действительность. Он также признал уничтожение всех ТЭС на Украине и критической положение в энергосистеме страны.Министры иностранных дел России и Китая, в свою очередь, обсудили меры по урегулированию украинского кризиса, а также противодействие усилиям Запада по нагнетанию обстановки в АТР и вокруг Тайваня.

https://ria.ru/20240926/zelenskiy-1974736650.html

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в мире, китай, россия, владимир зеленский, ван и (политик), сергей лавров, генеральная ассамблея оон, оон, украина