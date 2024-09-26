https://ria.ru/20240926/lavrov-1974737699.html
Лавров и Ван И проигнорировали выступление Зеленского на Генассамблее ООН
Лавров и Ван И проигнорировали выступление Зеленского на Генассамблее ООН - РИА Новости, 26.09.2024
Лавров и Ван И проигнорировали выступление Зеленского на Генассамблее ООН
Министр иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И провели встречу на полях Генеральной ассамблеи ООН во время выступления Владимира Зеленского. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T04:06
2024-09-26T04:06
2024-09-26T04:06
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И провели встречу на полях Генеральной ассамблеи ООН во время выступления Владимира Зеленского.Переговоры Лаврова и Ван И начались около 17:00 по московскому времени. Тогда же выступал и Владимир Зеленский.В своей речи глава киевского режима раскритиковал предложения КНР и Бразилии по мирному урегулированию конфликта на Украине. По мнению Зеленского, альтернативы его собственному "плану" по урегулированию украинского кризиса якобы игнорируют действительность. Он также признал уничтожение всех ТЭС на Украине и критической положение в энергосистеме страны.Министры иностранных дел России и Китая, в свою очередь, обсудили меры по урегулированию украинского кризиса, а также противодействие усилиям Запада по нагнетанию обстановки в АТР и вокруг Тайваня.
https://ria.ru/20240926/zelenskiy-1974736650.html
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в мире, китай, россия, владимир зеленский, ван и (политик), сергей лавров, генеральная ассамблея оон, оон, украина
В мире, Китай, Россия, Владимир Зеленский, Ван И (политик), Сергей Лавров, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Украина
Лавров и Ван И проигнорировали выступление Зеленского на Генассамблее ООН
Лавров и Ван И провели переговоры во время выступления Зеленского на ГА ООН
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И провели встречу на полях Генеральной ассамблеи ООН во время выступления Владимира Зеленского.
Переговоры Лаврова и Ван И начались около 17:00 по московскому времени. Тогда же выступал и Владимир Зеленский.
В своей речи глава киевского режима раскритиковал предложения КНР и Бразилии по мирному урегулированию конфликта на Украине. По мнению Зеленского, альтернативы его собственному "плану" по урегулированию украинского кризиса якобы игнорируют действительность. Он также признал уничтожение всех ТЭС на Украине и критической положение в энергосистеме страны.
Министры иностранных дел России и Китая, в свою очередь, обсудили меры по урегулированию украинского кризиса, а также противодействие усилиям Запада по нагнетанию обстановки в АТР и вокруг Тайваня.