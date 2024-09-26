https://ria.ru/20240926/krazha-1974785061.html

Петербурженка хранила деньги на работе и не заметила, как их украли

Петербурженка хранила деньги на работе и не заметила, как их украли - РИА Новости, 26.09.2024

Петербурженка хранила деньги на работе и не заметила, как их украли

Сотрудница петербургского НИИ хранила около 3 миллионов рублей в сейфе на работе и не заметила, как деньги похитили, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и... РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T11:25

2024-09-26T11:25

2024-09-26T11:25

происшествия

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен - РИА Новости. Сотрудница петербургского НИИ хранила около 3 миллионов рублей в сейфе на работе и не заметила, как деньги похитили, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. "Двадцать пятого сентября в восемь вечера в полицию обратилась 61-летняя главный научный сотрудник одного из НИИ, с заявлением о том, что в период с 6 июля по 25 сентября из ее кабинета на 5 этаже здания института на Тихорецком проспекте был похищен металлический сейф, в котором она хранила личные денежные средства", - сообщает пресс-служба. Женщина уточнила, что долгое время не обращала внимания на отсутствие сейфа, а ключи от данного помещения были в общем доступе. По данным регионального главка МВД, ущерб составил 2 957 143 рубля. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 (кража совершенная в крупном размере) УК РФ. Полиция преступила к поиску преступника.

https://ria.ru/20240906/mgu-1971041880.html

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия