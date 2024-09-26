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Петербурженка хранила деньги на работе и не заметила, как их украли - РИА Новости, 26.09.2024
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11:25 26.09.2024
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Петербурженка хранила деньги на работе и не заметила, как их украли
Петербурженка хранила деньги на работе и не заметила, как их украли - РИА Новости, 26.09.2024
Петербурженка хранила деньги на работе и не заметила, как их украли
Сотрудница петербургского НИИ хранила около 3 миллионов рублей в сейфе на работе и не заметила, как деньги похитили, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T11:25
2024-09-26T11:25
происшествия
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен - РИА Новости. Сотрудница петербургского НИИ хранила около 3 миллионов рублей в сейфе на работе и не заметила, как деньги похитили, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. "Двадцать пятого сентября в восемь вечера в полицию обратилась 61-летняя главный научный сотрудник одного из НИИ, с заявлением о том, что в период с 6 июля по 25 сентября из ее кабинета на 5 этаже здания института на Тихорецком проспекте был похищен металлический сейф, в котором она хранила личные денежные средства", - сообщает пресс-служба. Женщина уточнила, что долгое время не обращала внимания на отсутствие сейфа, а ключи от данного помещения были в общем доступе. По данным регионального главка МВД, ущерб составил 2 957 143 рубля. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 (кража совершенная в крупном размере) УК РФ. Полиция преступила к поиску преступника.
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
Петербурженка хранила деньги на работе и не заметила, как их украли

Сотрудница петербургского НИИ хранила три миллиона рублей в сейфе на работе

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен - РИА Новости. Сотрудница петербургского НИИ хранила около 3 миллионов рублей в сейфе на работе и не заметила, как деньги похитили, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.
"Двадцать пятого сентября в восемь вечера в полицию обратилась 61-летняя главный научный сотрудник одного из НИИ, с заявлением о том, что в период с 6 июля по 25 сентября из ее кабинета на 5 этаже здания института на Тихорецком проспекте был похищен металлический сейф, в котором она хранила личные денежные средства", - сообщает пресс-служба.
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Женщина уточнила, что долгое время не обращала внимания на отсутствие сейфа, а ключи от данного помещения были в общем доступе. По данным регионального главка МВД, ущерб составил 2 957 143 рубля.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 (кража совершенная в крупном размере) УК РФ. Полиция преступила к поиску преступника.
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