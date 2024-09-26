https://ria.ru/20240926/knr-1974745292.html
Китай начал антидискриминационное расследование в отношении действий Канады
Китай начал антидискриминационное расследование в отношении действий Канады - РИА Новости, 26.09.2024
Китай начал антидискриминационное расследование в отношении действий Канады
КНР начала антидискриминационное расследование в отношении канадских ограничительных мер в торговле, направленных против Китая, следует из заявления... РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T07:17
2024-09-26T07:17
2024-09-26T07:17
джастин трюдо
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ПЕКИН, 26 сен - РИА Новости. КНР начала антидискриминационное расследование в отношении канадских ограничительных мер в торговле, направленных против Китая, следует из заявления министерства коммерции КНР. В заявлении отмечается, что, согласно предварительному исследованию, ограничительные меры Канады, такие как повышение пошлин на импорт электромобилей, а также продукции из стали и алюминия из Китая, соответствуют определению дискриминационных мер, направленных против Китая, в соответствии с законом КНР "О внешней торговле". В этой связи министерство коммерции КНР приняло решение с 26 сентября начать антидискриминационное расследование в отношении соответствующих действий Канады. Отмечается, что расследование должно быть завершено в течение трех месяцев, однако в особых случаях оно может быть продлено. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в конце августа заявил, что страна вводит 100% экспортные пошлины на электрические автомобили из Китая. Он добавил, что правительство Канады намерено превратить автомобильную промышленность страны в мирового лидера "по производству автомобилей будущего", обвинив Китай в том, что тот обеспечивает себе "несправедливое преимущество". Также Оттава ввела 25% пошлину на китайские сталь и алюминий.
https://ria.ru/20240822/kitay-1967767191.html
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джастин трюдо, китай, канада, оттава
Джастин Трюдо, Китай, Канада, Оттава
Китай начал антидискриминационное расследование в отношении действий Канады
КНР начала антидискриминационное расследование по торговым ограничениям Канады
ПЕКИН, 26 сен - РИА Новости. КНР начала антидискриминационное расследование в отношении канадских ограничительных мер в торговле, направленных против Китая, следует из заявления министерства коммерции КНР.
В заявлении отмечается, что, согласно предварительному исследованию, ограничительные меры Канады, такие как повышение пошлин на импорт электромобилей, а также продукции из стали и алюминия из Китая, соответствуют определению дискриминационных мер, направленных против Китая, в соответствии с законом КНР "О внешней торговле".
В этой связи министерство коммерции КНР приняло решение с 26 сентября начать антидискриминационное расследование в отношении соответствующих действий Канады.
Отмечается, что расследование должно быть завершено в течение трех месяцев, однако в особых случаях оно может быть продлено.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
в конце августа заявил, что страна вводит 100% экспортные пошлины на электрические автомобили из Китая. Он добавил, что правительство Канады намерено превратить автомобильную промышленность страны в мирового лидера "по производству автомобилей будущего", обвинив Китай в том, что тот обеспечивает себе "несправедливое преимущество". Также Оттава
ввела 25% пошлину на китайские сталь и алюминий.