Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве - РИА Новости, 26.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:21 26.09.2024
https://ria.ru/20240926/kiev-1974766010.html
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве - РИА Новости, 26.09.2024
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве
Взрывы снова раздаются в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T10:21
2024-09-26T10:21
в мире
россия
киев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958446920_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f67894d4df485839f23f85ec49177f4b.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Взрывы снова раздаются в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Ранее в четверг телеканал сообщал о взрывах в украинской столице. "Взрывы в Киеве", - говорится в сообщении "Общественного". В городе на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240926/ukraina-1974759343.html
https://ria.ru/20240731/kiev-1963057876.html
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958446920_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_47f888aef95834365360f93867436d9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Киев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве

"Общественное": в Киеве после воздушной тревоги вновь раздаются взрывы

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaДым в Киеве
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Дым в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Взрывы снова раздаются в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
Ранее в четверг телеканал сообщал о взрывах в украинской столице.
Люди у бетонного укрытия в Николаеве - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
09:55
"Взрывы в Киеве", - говорится в сообщении "Общественного".
В городе на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Работа ПВО в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
СМИ: в Киеве прогремели взрывы
31 июля, 02:21
 
В миреРоссияКиевДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала