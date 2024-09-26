https://ria.ru/20240926/kiev-1974766010.html

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве - РИА Новости, 26.09.2024

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве

Взрывы снова раздаются в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T10:21

2024-09-26T10:21

2024-09-26T10:21

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Взрывы снова раздаются в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Ранее в четверг телеканал сообщал о взрывах в украинской столице. "Взрывы в Киеве", - говорится в сообщении "Общественного". В городе на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240926/ukraina-1974759343.html

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россия

киев

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Дарья Буймова

в мире, россия, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины