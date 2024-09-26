https://ria.ru/20240926/kiev-1974739380.html
СМИ: в Киеве прогремели новые взрывы
СМИ: в Киеве прогремели новые взрывы - РИА Новости, 26.09.2024
СМИ: в Киеве прогремели новые взрывы
Взрывы снова слышны в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T04:57
2024-09-26T04:57
2024-09-26T04:57
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Взрывы снова слышны в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве звучит воздушная тревога. "В Киеве снова звучат взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". В киевской городской военной администрации заявили, что в городе работает ПВО. Ранее телеканал уже дважды сообщал о взрывах в Киеве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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вооруженные силы украины, дмитрий песков, киев, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Киев, Россия
СМИ: в Киеве прогремели новые взрывы
"Общественное": в Киеве на фоне воздушной тревоги гремят новые взрывы