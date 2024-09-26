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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 26.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 26.09.2024
2024-09-26T01:51
2024-09-26T01:51
2024-09-26T02:34
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное"."В Киеве слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Позднее телеканал сообщил об еще одном взрыве.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в украинской столице объявлена воздушная тревога.Российская армия с октября 2022 года наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, войска в боях с ВСУ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
"Общественное": в Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги