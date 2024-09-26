https://ria.ru/20240926/kiev-1974732649.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 26.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 26.09.2024

2024-09-26T01:51

2024-09-26T01:51

2024-09-26T02:34

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное"."В Киеве слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Позднее телеканал сообщил об еще одном взрыве.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в украинской столице объявлена воздушная тревога.Российская армия с октября 2022 года наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, войска в боях с ВСУ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240925/zelenskiy-1974683655.html

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в мире, киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины